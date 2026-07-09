Σούπερ Μάρκετ: Αυτά είναι τα προϊόντα που φέρνουν μειώσεις τιμών από τις 31 Αυγούστου

Μειώσεις τιμών, τουλάχιστον κατά 5% σε αρκετές κατηγορίες βασικών προϊόντων πρώτης ανάγκης, θα περιλαμβάνει η Κοινωνική Συμφωνία κυβέρνησης και σούπερ μάρκετ, όπως προκύπτει από τη σύσκεψη που πραγματοποιήθηκε σήμερα, Πέμπτη 9 Ιουλίου στο υπουργείο Ανάπτυξης.

Μετά από ευρεία σύσκεψη υπό τον υπουργό Ανάπτυξης, Τάκη Θεοδωρικάκο, και τη συμμετοχή των κορυφαίων εκπροσώπων της βιομηχανίας τροφίμων και των σούπερ μάρκετ, «κλείδωσε» το πλαίσιο για μειώσεις που θα ξεκινούν από το 5% και θα αφορούν τη συντριπτική πλειονότητα των ταχυκίνητων κωδικών που γεμίζουν καθημερινά το καλάθι του καταναλωτή. Η νέα αυτή Εθνική Πρωτοβουλία, η οποία έρχεται ως διάδοχος του πλαφόν στο περιθώριο κέρδους, αναμένεται να κάνει πρεμιέρα στα ράφια στις 31 Αυγούστου, φέροντας ειδική, ευδιάκριτη σήμανση, με τη διάρκεια των εκπτώσεων να εκτείνεται από δύο έως τέσσερις μήνες, καλύπτοντας μάλιστα και τα σχολικά είδη ενόψει της νέας σχολικής χρονιάς.

Σημειώνεται πως η μείωση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από τις 31 Αυγούστου και θα διαρκέσει από 2 έως 4 μήνες. Όπως αποφασίστηκε, οι κατηγορίες που θα δουν μείωση τιμών είναι οι εξής:

Νωπό κρέας: μοσχάρι, χοιρινό, πουλερικά



Γάλα, γιαούρτι, τυρί και αυγά



Ψωμί και αλεύρι



Ζυμαρικά, ρύζι και όσπρια



Ελαιόλαδο, σπορέλαια, βούτυρο και μαργαρίνες



Βρεφικό γάλα, παιδικές τροφές και πάνες



Καφές, δημητριακά



Σοκολάτα, μπισκότα και σοκολατοειδή



Αναψυκτικά



Καθαριστικά (Απορρυπαντικά πλυντηρίου και πιάτων, γενικής χρήσης)



Προϊόντα προσωπικής υγιεινής



Σχολικά είδη

Ποια προϊόντα εξαιρούνται



Εκτός πρωτοβουλίας μένουν τα νωπά φρούτα και τα λαχανικά. Η εξαίρεσή τους κρίθηκε απαραίτητη καθώς οι τιμές τους παρουσιάζουν καθημερινές διακυμάνσεις λόγω εποχικότητας και αστάθειας στην παραγωγή, γεγονός που καθιστά αδύνατη την ένταξή τους σε μια σταθερή, μακροχρόνια συμφωνία.

«Δραστική μείωση τιμών»



Αμέσως μετά, ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος δήλωσε: «Συναντηθήκαμε με τους εκπροσώπους της επιχειρηματικότητας και την διοικήτρια της νέας Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, με στόχο να επιταχυνθούν όλα όσα πρέπει, για να πάρει σάρκα και οστά από τις 31 Αυγούστου η εθνική πρωτοβουλία για την δραστική μείωση των τιμών.

Η συναντίληψη που έχουμε, είναι ότι αυτό θα αφορά όλα τα βασικά προϊόντα - τα τρόφιμα και όλα τα είδη διαβίωσης και συντήρησης του νοικοκυριού. Οι μειώσεις πρέπει να είναι το λιγότερο 5% και επιθυμητό το μέγιστο δυνατό ποσοστό. Η συμμετοχή των εταιρειών σε αυτή την εθνική πρωτοβουλία είναι εθελοντική και το χρονικό διάστημα που θα διαρκέσει είναι 2 ως 4 μήνες».

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