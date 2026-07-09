ΟΦΗ: Περνά από ιατρικά και υπογράφει ο Σιέλης

Στην τελική ευθεία βρίσκεται η μεταγραφή του Χρήστου Σιέλη στον ΟΦΗ, καθώς ο διεθνής Κύπριος κεντρικός αμυντικός βρίσκεται ήδη στο Ηράκλειο για την ολοκλήρωση της συμφωνίας του.

Ο 26χρονος στόπερ έφτασε στην Κρήτη αργά το βράδυ της Τρίτης και σήμερα θα υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Εφόσον όλα κυλήσουν ομαλά, θα μεταβεί στα γραφεία της ΠΑΕ για να υπογράψει το νέο του συμβόλαιο, διάρκειας δύο ετών και στη συνέχεια θα ενσωματωθεί στην προετοιμασία του ΟΦΗ.

Ο Σιέλης διαθέτει σημαντική εμπειρία από το ελληνικό πρωτάθλημα, έχοντας καταγράψει 62 συμμετοχές με τον Βόλο και 60 με τον Παναιτωλικό, ενώ στο παρελθόν αγωνίστηκε επίσης σε ΑΠΟΕΛ και Λέφσκι Σόφιας. Παράλληλα, είναι διεθνής με την Εθνική Κύπρου και αποτελεί μια λύση που αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά το κέντρο της άμυνας του ΟΦΗ ενόψει της νέας περιόδου.