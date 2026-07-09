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Ηράκλειο: Εργασίες ανύψωσης φρεατίων στην οδό Κορωναίου την Κυριακή 12 Ιουλίου

οδός κορωναίου
clock 14:30 | 09/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Εργασίες ανύψωσης φρεατίων και σχαρών θα πραγματοποιηθούν την Κυριακή 12 Ιουλίου στην οδό Κορωναίου από τη συμβολή με την οδό Αρκολέων μέχρι τη συμβολή με την οδό 25ης Αυγούστου.

Σε όλη τη διάρκεια των εργασιών το τμήμα θα παραμείνει κλειστό. 

  

Η Δημοτική Αρχή ζητά την κατανόηση των δημοτών, λόγω της αναγκαιότητας των παραπάνω εργασιών.

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