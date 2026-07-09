Κρατάω θέση» στον δρόμο με πινακίδες και κώνους – Τι προβλέπει ο νόμος

Πινακίδες «Απαγορεύεται η στάθμευση», αλυσίδες, κώνοι, καρέκλες και άλλα αντικείμενα που τοποθετούνται αυθαίρετα σε δρόμους και πεζοδρόμια αποτελούν μια συχνή εικόνα στις μεγάλες πόλεις. Πολλοί πολίτες επιχειρούν με αυτόν τον τρόπο να δεσμεύσουν δημόσιο χώρο για προσωπική χρήση, όμως η πρακτική αυτή είναι παράνομη.

Η τοποθέτηση μη εγκεκριμένης σήμανσης ή αντικειμένων που εμποδίζουν τη στάθμευση μπορεί να επιφέρει σημαντικά πρόστιμα. Όταν μάλιστα οι πινακίδες μοιάζουν με επίσημη σήμανση του ΚΟΚ και μπορούν να προκαλέσουν σύγχυση στους οδηγούς, οι κυρώσεις γίνονται αυστηρότερες, με τα πρόστιμα να φτάνουν έως και τα 1.500 ευρώ, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις προβλέπονται και ποινικές συνέπειες.

Νόμιμη απαγόρευση στάθμευσης μπορεί να τοποθετηθεί μόνο μετά από άδεια των αρμόδιων αρχών, όπως για παράδειγμα σε νόμιμη είσοδο-έξοδο γκαράζ ή ιδιωτικού χώρου στάθμευσης. Η διαδικασία απαιτεί αίτηση στον αρμόδιο Δήμο και τα απαραίτητα δικαιολογητικά, ώστε να εγκριθεί η επίσημη σήμανση.

Οι δρόμοι και οι θέσεις στάθμευσης αποτελούν κοινόχρηστους χώρους και δεν ανήκουν σε κανέναν ιδιώτη. Τροχαία και δημοτικές αρχές μπορούν να απομακρύνουν παράνομα εμπόδια και να επιβάλλουν κυρώσεις σε όσους επιχειρούν να «κατοχυρώσουν» αυθαίρετα μια θέση στάθμευσης.

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