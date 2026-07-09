Υποκλοπές: Ο Ζαχαρίας Κεσσές κατηγορεί Βορίδη για «υπόθαλψη» Ντίλιαν – «Μαύρη σελίδα» για τη Βουλή

Πυρά κατά του Μάκη Βορίδη εξαπέλυσε ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσσές, με αφορμή τη στάση του πρώην υπουργού στο σκάνδαλο των υποκλοπών. Ο κ. Κεσσές τόνισε ότι «αντί να πράξει το αυτονόητο επέλεξε να “υποθάλψει” τον θύτη, να συμβάλλει στη συγκάλυψη της υπόθεσης και να ευτελίσει μια κοινοβουλευτική διαδικασία».

Κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας για το σκάνδαλο, οι μάσκες έπεσαν, καθώς οι κυβερνητικοί βουλευτές απέρριψαν το αίτημα της αντιπολίτευσης να κληθούν ο Ισραηλινός επιχειρηματίας της Intellexa Ταλ Ντίλιαν και ο πρώην γενικός γραμματέας του πρωθυπουργού Γρηγόρης Δημητριάδης.

Το επιχείρημα που προβλήθηκε ήταν ότι οι δύο δεν αποτελούν… δημόσια πρόσωπα.

Αναφορές στις αποκαλύψεις για το Predator

Με φόντο τις εξελίξεις στη Βουλή, ο Ζαχαρίας Κεσσές υπενθύμισε ότι ο Μάκης Βορίδης είχε παγιδευτεί με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator, λαμβάνοντας πολλαπλά μηνύματα όταν βρισκόταν στη θέση του υπουργού Εσωτερικών και διαχειριζόταν κρίσιμα, ακόμη και απόρρητα, ζητήματα.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο, παρότι ο πρώην υπουργός είχε – κατά την άποψή του – ιδιαίτερη νομική και ηθική υποχρέωση να επιδιώξει την απόδοση ευθυνών, «επέλεξε να μην μηνύσει όσους τον παγίδευσαν, να μην παρασταθεί προς υποστήριξη κατηγορίας, να μην καταθέσει αγωγή εναντίον τους ούτε να εμφανιστεί ενώπιον οποιασδήποτε αρχής προκειμένου να καταθέσει για την παγίδευσή του».

Ο Ζαχαρίας Κεσσές κάνει λόγο για επιλογές που, όπως υποστηρίζει, πλήττουν τη διαφάνεια και τη θεσμική λειτουργία, αφήνοντας αιχμές για τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίστηκε πολιτικά η υπόθεση των υποκλοπών.

Ο Μάκης Βορίδης παγιδεύτηκε με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator λαμβάνοντας πολλαπλά μηνύματα, ενώ ήταν Υπουργός Εσωτερικών και διαχειριζόταν κρίσιμα αλλά και μεταξύ άλλων απόρρητα ζητήματα.







📍 Μάλιστα πέραν της μετατροπής του σε κινητό κοριό, εργαλειοποιήθηκε προκλητικά… pic.twitter.com/bH935aanJO — Zac Kesses (@ZacKesses) July 8, 2026

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