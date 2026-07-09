Άργος: Τα αναπάντητα ερωτήματα για τους πυροβολισμούς των αστυνομικών στον 20χρονο

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Την Παρασκευή (10/7) αναμένεται να απολογηθούν οι δύο αστυνομικοί που πυροβόλησαν νεαρό στο κεφάλι, κατά τη διάρκεια καταδίωξης στο Άργος, οι οποίοι κατηγορούνται για απόπειρα ανθρωποκτονίας με ενδεχόμενο δόλο σε ήρεμη ψυχική κατάσταση.

Την προανάκριση διεξάγει το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου, με τη συνδρομή της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Η έρευνα καλείται πλέον να δώσει σαφείς απαντήσεις σε κρίσιμα ερωτήματα αναφορικά με το αιματηρό περιστατικό και τα όρια της αστυνομικής δράσης.

Καταρχάς, πρέπει να εξεταστεί αν η χρήση των υπηρεσιακών όπλων από τους αστυνομικούς πληρούσε τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος καθώς και το αν υπήρχε οποιαδήποτε απειλή από την πλευρά του 20χρονου εκείνη τη συγκεκριμένη στιγμή. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία αναφορά ότι ο νεαρός αποτελούσε κίνδυνο την ώρα που προσπαθούσε να διαφύγει πεζός και σκαρφαλώνοντας σε μία μάντρα.

Έπειτα, η βαλλιστική εξέταση των δύο υπηρεσιακών όπλων αναμένεται να δείξει ποιο από τα δύο έριξε τη βολή που τραυμάτισε τον νεαρό, από ποια θέση και σε ποια απόσταση.

Επιπλέον, έχει διαταχθεί Ένορκη Διοικητική Εξέταση (ΕΔΕ) από την Ελληνική Αστυνομία για τη διερεύνηση του συμβάντος.

Εγκεφαλικά νεκρός ο 20χρονος

Υπενθυμίζεται ότι, λίγο πριν από τις 16:00 το απόγευμα της Τετάρτης (8/7) ο νεαρός διακομίστηκε στο ΚΑΤ – από το Θριάσιο, όπου εισήχθη αρχικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες του NEWS 24/7, ο νεαρός Ελληνορώσος είναι σε κρίσιμη κατάσταση.

Οι γιατροί στο Θριάσιο έκαναν χειρουργείο στο κεφάλι για να αφαιρέσουν τη σφαίρα, αλλά δεν κατέστη δυνατό να αφαιρεθεί.

“Σήμερα, γύρω στις 6:30, προσεκομίσθη στα ΤΕΠ από τα ΤΕΠ νοσοκομείου Αργούς, νεαρός περίπου 25 χρονών, αγνώστων στοιχείων, διασωληνωμένος με μυδρίαση και τραύμα στο κεφάλι από πυροβολισμό. Μπήκε αμέσως χειρουργείο και παραμένει στη νευροχειρουργική κλινική προς ανεύρεση κλίνης ΜΕΘ. Είναι εγκεφαλικά νεκρός” ανέφεραν πηγές του νοσοκομείου.

Το χρονικό της καταδίωξης

Το σοβαρό περιστατικό εκτυλίχθηκε περίπου στις 2 τα ξημερώματα της Τετάρτης στην περιοχή της Πυργέλλας, όταν ο 20χρονος οδηγός αγνόησε σήμα ελέγχου των ανδρών της ΟΠΚΕ.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, ο νεαρός επιχείρησε να εμβολίσει το περιπολικό και ανέπτυξε ταχύτητα, ενώ κατά τη διάρκεια της φυγής του πέταξε ένα αεροβόλο όπλο που έφερε μαζί του.

Η καταδίωξη συνεχίστηκε στους δρόμους του Αργους, με τη συνδρομή και δυνάμεων της Αμεσης Δράσης. Οι αστυνομικοί κατάφεραν τελικά να εγκλωβίσουν το όχημα λίγο έξω από την πόλη, κοντά σε γνωστό σούπερ μάρκετ.

Στο σημείο εκείνο, ο νεαρός προσπάθησε ξανά να εμβολίσει τους αστυνομικούς, εγκατέλειψε το αυτοκίνητό του και επιχείρησε να διαφύγει πεζός σκαρφαλώνοντας σε μια μάντρα. Τότε οι αστυνομικοί άνοιξαν πυρ εναντίον του, με αποτέλεσμα ο 20χρονος να δεχθεί δύο σφαίρες στο κεφάλι.

Στο σημείο της συμπλοκής εντοπίστηκαν συνολικά 13 κάλυκες.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

«Πρώτες πρωινές ώρες, σήμερα, 8 Ιουλίου 2026, αστυνομικοί της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ) Αργολίδας επιχείρησαν να διενεργήσουν έλεγχο σε οδηγό οχήματος σε περιοχή του Άργους.

Ο οδηγός δεν συμμορφώθηκε στα σήματα στάσης των αστυνομικών, ανέπτυξε ταχύτητα, προκειμένου να αποφύγει τον έλεγχο, ενώ επιχείρησε να εμβολίσει αστυνομικούς που βρίσκονταν εκτός υπηρεσιακών οχημάτων, καθώς και υπηρεσιακά οχήματα κατά τη διάρκεια της διαφυγής του. Ακολούθησε καταδίωξη, κατά την οποία κινήθηκε με ιδιαίτερα επικίνδυνο τρόπο.

Τελικώς, το όχημα εγκλωβίστηκε από περιπολικά, τα οποία εμβόλισε και στη συνέχεια ο οδηγός εγκατέλειψε το όχημα πεζός επιχειρώντας να διαφύγει αναρριχώμενος σε μαντρότοιχο. Δύο αστυνομικοί έκαναν χρήση του υπηρεσιακού τους οπλισμού, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό του άνδρα. Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του Ε.Κ.Α.Β., το οποίο τον μετέφερε σε νοσοκομείο, ενώ στη συνέχεια διακομίστηκε σε νοσοκομείο της Αττικής, όπου νοσηλεύεται.

Στη διαδρομή διαφυγής του, πλησίον του σημείου που έγινε το αρχικό σήμα στάσης από τους αστυνομικούς, εντοπίστηκε και κατασχέθηκε αεροβόλο πιστόλι, το οποίο θα αποσταλεί στη Διεύθυνση Εγκληματολογικών Ερευνών για εργαστηριακή εξέταση.

Για το περιστατικό ενημερώθηκε άμεσα ο αρμόδιος Εισαγγελέας, ενώ στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας συνελήφθησαν οι δύο εμπλεκόμενοι αστυνομικοί, σε βάρος των οποίων σχηματίζεται δικογραφία για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και βαριά σωματική βλάβη. Παράλληλα έχει ξεκινήσει η προβλεπόμενη πειθαρχική διαδικασία για τη διερεύνηση των ακριβών συνθηκών υπό τις οποίες έλαβε χώρα το περιστατικό.

Την προανάκριση διενεργεί το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ναυπλίου με τη συνδρομή της Δ.Α.Ο.Ε.».

πηγή: news247.gr

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