Τα ζώδια της Πέμπτης

Κριός



Σήμερα, Κριέ μου, με τα οικονομικά να είναι στο επίκεντρο της προσοχής σου είναι σημαντικό να προσέξεις έξοδα και να αποφύγεις αχρείαστες αγορές. Από το πρωί είσαι σε μια φάση που ίσως να θέλεις να αγοράσεις αρκετά που έχεις στο μυαλό σου, αλλά και να κάνεις πράγματα που θα σε γεμίσουν. Ανοίγεσαι χωρίς να το καταλάβεις όμως. Από την άλλη, επειδή τρέχουν και θέματα δουλειάς και επαγγελματικών πλάνων και στόχων, είναι σημαντικό να οργανώσεις σωστά κινήσεις που πρέπει να γίνουν μέσα στη μέρα, χωρίς να πιεστείς περισσότερο από όσο το κάνεις ήδη. Το καλό είναι πως το πρόγραμμα οργανώνεται καλύτερα από σήμερα και για το επόμενο διάστημα.

Ταύρος



Ταύρε μου, σήμερα υπάρχει ένα αρκετά τεταμένο κλίμα και μια υπερβολή που φαίνεται να σε πιέζει αρκετά, τόσο στο κομμάτι του σπιτιού όσο και της δουλειάς. Από το πρωί, έχεις μια τάση σε υπερβολικές αντιδράσεις για θέματα που αφορούν το σπίτι και μια βιασύνη που μπορεί να ανεβάσει σημαντικά τους τόνους. Από την άλλη, στη δουλειά υπάρχει μια πίεση κι ένα άγχος που μπορεί να φέρει στην επιφάνεια ελεγκτικές και συγκεντρωτικές συμπεριφορές για να βεβαιωθείς πως όλα κυλούν ομαλά και βάση πλάνου. Το θετικό της ημέρας είναι πως ξεκινά μια περίοδος που επικεντρώνεσαι περισσότερο στο κομμάτι της χαράς και της δημιουργίας.

Δίδυμοι



Δίδυμέ μου, με μια επιθυμία για πιο ήπια δράση ξεκινά η μέρα σου. αποτραβιέσαι και παρατηρείς τα πράγματα από απόσταση. Επειδή όμως θα υπάρξουν διάφορα που θα φτάσουν στα αυτιά σου και θα σε ενοχλήσουν, στην περίπτωση που θα θελήσεις να κάνεις κάποιες συζητήσεις είναι σημαντικό να κρατήσεις χαμηλούς τόνους και να μην μπεις σε αντιπαραθέσεις. Παράλληλα, παίζει να συνειδητοποιήσεις πως κάποια πράγματα χρειάζεται να αλλάξουν και να λειτουργήσεις έχοντας στο επίκεντρο κάποια πιο συγκεκριμένα πράγματα. Τα πράγματα στο σπίτι φαίνεται να ηρεμούν από σήμερα και μικροαλλαγές ανανεώνουν το χώρο σου.

Καρκίνος



Σήμερα, Καρκίνε μου, θέλει να ελέγξεις καλύτερα και πιο προσεκτικά τα οικονομικά σου πριν προχωρήσεις στα πλάνα που έχεις κατά νου. Είναι σημαντικό να μη βιαστείς, αλλά να νιώσεις ασφαλής για να κάνεις τα επόμενα βήματα. Η πίεση και η βιασύνη που σε πιάνει μέσα στη μέρα δημιουργεί μια εσωτερική ένταση κι έναν εκνευρισμό που φαίνεται σε αντιδράσεις ή σε ξεσπάσματα που μπορεί να παίξουν μέσα στην παρέα. Επίσης, κάποιες ανασφάλειες εντείνουν την όλη συμπεριφορά και μπορεί να σε κάνουν απότομο και έντονο απέναντι σε σχόλια. Το θετικό είναι πως μπαίνεις από σήμερα πιο εύκολα σε συζητήσεις, ενώ ανεβαίνει και το φλερτ, αλλά και τα ταξιδάκια.

Λέων



Λέοντά μου, η διάθεσή σου βελτιώνεται σταδιακά και η επιθυμία να επεκταθείς και να κάνεις νέα πράγματα μεγαλώνει μέρα με τη μέρα. Σήμερα στη δουλειά τα πράγματα είναι κάπως έντονα και οι απαιτήσεις που προκύπτουν μπορεί να σε κάνουν να κινηθείς με βιασύνη. Αν για κάτι δεν είσαι σίγουρος, μη κωλώσεις να ρωτήσεις. Δε θα θιγεί η εικόνα σου. Από την άλλη, στην περίπτωση που υπάρξουν εντάσεις και κρίσεις με τους απέναντι, κράτα την ψυχραιμία σου και απόφυγε τα παιχνίδια ελέγχου. Το θετικό είναι πως από σήμερα τα οικονομικά μπαίνουν σε διαδικασία ελέγχου και διόρθωσης.

Παρθένος



Παρθένε μου, σήμερα μαθαίνεις με κάπως ατσούμπαλο τρόπο κάποια πράγματα και οι αντιδράσεις σου δεν είναι ιδιαίτερα ψύχραιμες. Υπάρχει μια ένταση κι ένα υπερβολικό μουντ, μέσα από το οποίο μπορεί να ξεφύγεις εύκολα και να πεις πολλά. Η πίεση στη δουλειά επίσης είναι κάτι που κουράζει και δημιουργεί έντονες αντιδράσεις σε σχόλια, ενώ κι εσύ από τη δική πλευρά κόβεις με το βαμβάκι. Δεν αφήνεις να πέσει κάτι κάτω. Απόφυγε να συγκεντρώσεις ευθύνες και υποχρεώσεις, για να διαχειριστείς καλύτερα το χρόνο σου και να μην κουραστείς παραπάνω. Το θετικό είναι πως η διάθεσή σου αλλάζει σταδιακά από σήμερα. Χαλαρώνεις και θέλεις να απολαύσεις περισσότερο.

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Αγγελική Μανουσάκη24.06.2026, 18:40

Ζυγός



Σήμερα, Ζυγέ μου, ενώ βλέπεις σε μεγαλύτερο βάθος κάποια πράγματα, παρατηρείς λεπτομέρειες που μπορεί εύκολα να δημιουργήσουν άγχος και μια πίεση στο πόσο εύκολα θα προχωρήσουν τα πλάνα σου. Ανασφάλειες φουσκώνουν και οι δεύτερες σκέψεις σε βάζουν σε διαδικασία αμφισβήτησης των όποιων αποφάσεων έχεις πάρει, αλλά και το πώς μεταφράζεις πράγματα που σου λένε φίλοι. Παράλληλα, καλό είναι να αποφύγεις ανοίγματα στα οικονομικά – πχ, αχρείαστα έξοδα – και να τσεκάρεις με περισσότερη προσοχή το τι πρέπει να δώσεις για τη δουλειά. Πάρε λίγο χρόνο και μην προβείς σε ανακοινώσεις.

Σκορπιός



Σκορπιέ μου, το κλίμα με τους απέναντι είναι κάπως περίεργο. Στη δουλειά κάποια πράγματα ρολάρουν καλύτερα και υπάρχουν ευκαιρίες που θα σε βοηθήσουν να ενισχύσεις σημαντικά την εικόνα σου, σήμερα όμως είναι σημαντικό να μην αφήσεις υπερβολές και έντονες συμπεριφορές να σε επηρεάσουν και να σε αποσπάσουν από το έργο σου. Παράλληλα, καλό είναι να μην μπεις στη διαδικασία να ασχοληθείς με αχρείαστα σχόλια και να τα κρατήσεις μέσα σου. κάποιες διαπροσωπικές σχέσεις θέλουν περισσότερη προσπάθεια για να επανέλθουν. Το θετικό είναι πως σήμερα ξεκινά μια πιο δημιουργική και ενδιαφέρουσα περίοδος για στόχους, αλλά και γνωριμίες.

Τοξότης



Τοξότη μου, η αισιοδοξία επανέρχεται σταδιακά και αυτό σου λύνει τα χέρια σε πολλά θέματα. Ιδίως στο πώς διαχειρίζεσαι καταστάσεις και στο πόσο εύκολα μπορείς να κάνεις κινήσεις που θα ενισχύσουν την εικόνα σου. Σήμερα τα πράγματα στη δουλειά ωστόσο θέλουν πιο προσεκτικές κινήσεις και αποφάσεις. Από το πρωί, υπάρχει μια έντονη σιγουριά για το πώς πρέπει να εξελιχθούν κάποιες καταστάσεις και κινείσαι πιο απρόσεκτα, με αποτέλεσμα να αγνοήσεις κάποιες λεπτομέρειες. Επίσης, δώσε βάση στο τι λες, γιατί κάπου ξεφεύγεις σήμερα. Το επόμενο διάστημα θα υπάρξουν θετικές επαγγελματικές εξελίξεις, αρκεί να εκμεταλλευτείς σωστά τις ευκαιρίες.

Αιγόκερως



Σήμερα, Αιγόκερέ μου, το δημιουργικό σου κομμάτι ξυπνά και ασχολείσαι με πράγματα που θα σε χαλαρώσουν και σε κάνουν να νιώθεις χαρούμενος. Τα πρακτικά μπαίνουν σε πρώτο πλάνο, αν και είσαι πιεσμένος με οικονομικά που τρέχουν αυτές τις 2-3 μέρες. Από την άλλη, είναι σημαντικό να μην αφήσεις ανασφάλειες να διογκωθούν και να επηρεάσουν τον τρόπο που βλέπεις τα πράγματα. Μην κάνεις πίσω σε ό,τι είσαι σίγουρος. Ναι, οι δεύτερες σκέψεις θα σε βοηθήσουν να εντοπίσεις αδύναμα σημεία, θέλει όμως κοντρολάρισμα. Το θετικό είναι πως υπάρχει μια νότα αισιοδοξίας από σήμερα που θα ενισχύσει το όραμα που έχεις κατά νου.

Υδροχόος



Υδροχόε μου, ενώ αυτό που θέλεις είναι να χαλαρώσεις στο σπίτι σου σήμερα και να κάνεις πράγματα που θα σε βοηθήσουν να αποσυμπιεστείς, οι δουλειές που προκύπτουν και οι αυξημένες απαιτήσεις από τους άλλους φαίνεται να σε ταράζουν κάπως παραπάνω. Από το πρωί, οι απέναντι είναι σε μια φάση που κινούνται με τρόπο που νιώθεις να σε πιέζει και να κάνει να κινείσαι πιο γρήγορα, και αυτό σε κάνει να αντιδράς και να πεισμώνεις. Ο τρόπος σου ζητείται κάτι είναι πολύ σημαντικός, αλλά σα να μη το αντιλαμβάνονται. Το θετικό είναι πως από σήμερα τα οικονομικά γίνονται πιο εύκολα διαχειρίσιμα, αν και θέλει και πάλι προσοχή.

Ιχθύς



Ιχθύ μου, σήμερα είναι σημαντικό να είσαι λίγο προσεκτικός σε επαφές και συζητήσεις που θα παίξουν μέσα στη μέρα. Από το πρωί, ο φόρτος δουλειάς που υπάρχει δημιουργεί μια βιασύνη και μια τάση να προσπαθείς να αναλάβεις περισσότερα κομμάτια ταυτόχρονα για να προλάβεις. Ενώ είναι σημαντικό να τα οργανώσεις σωστά και να κινηθείς με προσοχή. Μέσα από αυτές τις συζητήσεις μπορεί να υπάρξουν κάποιες έντονες αντιδράσεις και να ξυπνήσει το πείσμα σου, που θα δημιουργήσει εμπόδια, ομολογουμένως. Το θετικό είναι πως από σήμερα το κλίμα με τους απέναντι μαλακώνει κι αυτό σου αρέσει.