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GOSSIP - LIFESTYLE

Σάκης Κατσούλης - Μαριαλένα Ρουμελιώτη: Συνελήφθη ο άνδρας που τους έκλεψε

κατσούλης
clock 21:00 | 08/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Θύματα κλοπής έπεσαν ο Σάκης Κατσούλης και η Μαριαλένα Ρουμελιώτη, όπως έκανε γνωστό ο ίδιος ο επιχειρηματίας και νικητής του Survivor μέσα από τα προσωπικά του social media.

Το ζευγάρι είδε την περιουσία του να γίνεται στόχος, ωστόσο η περιπέτειά τους είχε αίσιο τέλος.

Ένας άγνωστος άνδρας είχε καταφέρει να εισβάλει στην αποθήκη της επιχείρησής τους και να αφαιρέσει ένα ολόκληρο μηχάνημα αυτόματου πωλητή, η οικονομική αξία του οποίου είναι ιδιαίτερα μεγάλη.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής, γύρω στις 18:30.

Η ανταπόκριση του κοινού στο κάλεσμα του ζευγαριού για βοήθεια ήταν συγκινητική. Σήμερα λοιπόν, ο Σάκης Κατσούλης επανήλθε με νέα ανάρτηση στα κοινωνικά δίκτυα για να ενημερώσει τους διαδικτυακούς του φίλους πως ο δράστης εντοπίστηκε και συνελήφθη.

«Επειδή χιλιάδες τα μηνύματά σας και άπειρα τα μηνύματα βοήθειας που μας στείλατε, να σας ενημερώσω ότι βρέθηκε ο ένοχος και συνελήφθη από την αστυνομία. Τους ευχαριστούμε για την τόσο άμεση επέμβαση τους! Σας ευχαριστούμε όλους!», έγραψε ο ίδιος.

κατσουλης

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