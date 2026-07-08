Δολοφόνος εμμονικός με τον Χάνιμπαλ διαμέλισε τη γειτόνισσά του - ''Ήταν όνειρο ζωής"

Άνδρας από τη Βρετανία που είχε εμμονή με τον Χάνιμπαλ Λέκτερ δολοφόνησε και έκοψε σε κομμάτια με ηλεκτρικό πριόνι τη γειτόνισσά του και αφού ομολόγησε την φρικτή πράξη του, έφτιαξε έναν χάρτη με οδηγίες προς τους αστυνομικούς για να εντοπίσουν τη σορό της.

Ο 48χρονος Καρλ Χάτσινγκς διαμέλισε την Τζούλι Μπάκλεϊ έπειτα από έναν καβγά και λίγες μέρες αργότερα, είπε σε έναν φίλο του ότι πρώτα χτύπησε την 55χρονη με ένα σφυρί και την στραγγάλισε αν και «της πήρε 24 ώρες να πεθάνει», σύμφωνα με την Daily Mail.







Ο δράστης «μιλούσε για τον Χάνιμπαλ Λέκτερ, λέγοντας ότι είχε εμμονή μαζί του και ότι αν γινόταν θεατρική παράσταση, θα ήταν ο καλύτερος υποψήφιος για τον ρόλο, επειδή δεν θα χρειαζόταν να κάνει πρόβες. Είπε ότι μπορούσε να της επαναλάβει τις ατάκες από τις ταινίες λέξη προς λέξη», είπε η εισαγγελέας Κριστίν Άγκνιου. «Είπε ότι την είχε φιμώσει και ότι θα την είχε φάει, αλλά δεν ήθελε να βάλει αυτό το “τοξικό άτομο” στο σώμα του. Είπε ότι θα απολάμβανε με χαρά ένα “δείπνο με μπριζόλα” εκείνο το βράδυ», συμπλήρωσε η εισαγγελέας.







Λεπτομέρειες της υπόθεσης ήρθαν για πρώτη φορά στο φως σήμερα, κατά τη διάρκεια της ακροαματικής διαδικασίας για την επιβολή ποινής στο δικαστήριο του Κέιμπριτζ. Ο 48χρονος είχε ομολογήσει πως σκότωσε την 55χρονη και φωτογραφήθηκε για την εφημερίδα «Mail» φορώντας μια μάσκα στο στυλ του Χάνιμπαλ Λέκτερ.

Βρετανία: Ο χάρτης για την εύρεση της σορού του θύματος του "Χάνιμπαλ"



Η αστυνομία ξεκίνησε έρευνα στα μέσα Φεβρουαρίου του περασμένου έτους, όταν εκφράστηκαν ανησυχίες για την ασφάλεια της Τζούλι Μπάκλεϊ. Οι αστυνομικοί εντόπισαν ίχνη αίματος στο σπίτι όπου διέμενε στο Κεϊμπριτζσάιρ. Οι έρευνες αποκάλυψαν πως για τελευταία φορά την είχαν δει ζωντανή ενώ ψώνιζε σε σούπερ μάρκετ και καταγράφηκε από κάμερες ασφαλείας.







Ο Χάτσινγκς συνελήφθη στις 13 Φεβρουαρίου και κατηγορήθηκε για δολοφονία παρά το γεγονός ότι δεν είχε εντοπιστεί η σορός. Τελικά, τον Σεπτέμβριο του περασμένου έτους, την επομένη της ημέρας που παραδέχτηκε ότι την είχε σκοτώσει, παρέδωσε στους αστυνομικούς έναν χάρτη με το σημείο όπου είχε θάψει την 55χρονη. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στο δικαστήριο, άλλαξε την απολογία του όταν έμαθε ότι η ψυχική του υγεία δεν θα λαμβανόταν υπόψη για να δικαιολογηθεί η μειωμένη ευθύνη.

"Την είχε χτυπήσει με ένα σφυρί και την είχε στραγγαλίσει"



Η εισαγγελέας είπε ενώπιον του δικαστηρίου πως ο δράστης έλεγε σε φίλους του για τη δολοφονία: «Είπε ότι την είχε χτυπήσει με ένα σφυρί και την είχε στραγγαλίσει. Είπε ότι της πήρε 24 ώρες να πεθάνει επειδή δεν πέθαινε. Είπε ότι την έκοψε σε 27 κομμάτια. Ανέφερε ότι την έθαψε την επόμενη μέρα. Είπε ότι ήταν ένα όνειρό του στη ζωή και ότι ήταν σαν ναρκωτικό, αλλά ότι δεν θα εθιζόταν ποτέ σε αυτό».

Ωστόσο, ο Χάτσινγκς είπε σε φίλο του: «Αν θέλεις να σκοτώσω κάποιον, μπορώ να τον σκοτώσω για σένα». Εξηγώντας γιατί επιτέθηκε στη γειτόνισσα, η εισαγγελέας είπε: «Δεν ήθελε να τον πάει να πάρει τη συνταγή του και τον εκνεύριζε παίρνοντας τα δικά της φάρμακα μπροστά του και χωρίς να του δίνει τίποτα».

Ο Χάτσινγκς πούλησε το αυτοκίνητο της Τζούλι για 585 ευρώ και χρησιμοποίησε την τραπεζική της κάρτα για να αγοράσει αλκοόλ και να κάνει αναλήψεις μετρητών. Συνελήφθη στις 25 Φεβρουαρίου και ισχυρίστηκε ότι ήταν σχιζοφρενής και είχε αναπνευστικά προβλήματα. Όταν ρωτήθηκε αν ήξερε γιατί συλλαμβανόταν, απάντησε: «Καταλαβαίνω, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί».

Οι αστυνομικοί εντόπισαν κηλίδες αίματος στον καναπέ του σπιτιού της 55χρονης και στον νιπτήρα. Στον κήπο βρέθηκαν καμένα κομμάτια από χαλί που έλειπε από το σαλόνι καθώς επίσης και ρούχα. Το πριόνι βρέθηκε σε κανάλι από πατέρα και γιο που είχαν πάει για ψάρεμα ενώ στη λαβή υπήρχαν ίχνη DNA της 55χρονης

Από τη νεκροψία διαπιστώθηκε πως η Τζούλι έφερε «τραύματα από αμβλύ αντικείμενο» στο κρανίο και άλλα κατάγματα, μεταξύ άλλων στα πλευρά, στη μύτη και στο αριστερό χέρι. «Αφού σκότωσε την Τζούλι Μπάκλεϊ, την έγδυσε, την τεμάχισε και την έθαψε σε έναν ρηχό τάφο», ανέφερε η εισαγγελέας.

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