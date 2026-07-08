Το συλλυπητήριο ψήφισμα της ΔΕΥΑ Ηρακλείου για τον θάνατο της Κ. Βουρεξάκη

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Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΕΥΑ Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ) εξέδωσε έκτακτο συλλυπητήριο ψήφισμα, εκφράζοντας τη βαθιά του θλίψη για την απώλεια της Κυριακής Βουρεξάκη, αδελφής του Προέδρου του Δ.Σ., Γιώργου Βουρεξάκη.

Αναλυτικά:

Το Διοικητικό Συμβούλιο του Σωματείου Εργαζομένων της ΔΕΥΑΗ, μόλις πληροφορήθηκε το θλιβερό άγγελμα της ξαφνικής απώλειας της αγαπημένης αδερφής (Κύρας), του Προέδρου του ΔΣ της ΔΕΥΑΗ , Γιώργου Βουρεξάκη,συνήλθε εκτάκτως και αποφάσισε ομόφωνα τα παρακάτω:

1). Να εκφράσει τα θερμά και ειλικρινή συλλυπητήρια ολόκληρου του Σωματείου και τα μελη αυτού στον Πρόεδρο και στην οικογένειά του για το βαρύ πένθος.

2)Να παραστεί αντιπροσωπεία του Διοικητικού Συμβουλίου στην εξόδιο ακολουθία.

3)Να κατατεθεί, αντί στεφάνου, χρηματικό ποσό σε κοινωφελές ίδρυμα ή φιλανθρωπικό σκοπό στη μνήμη της εκλιπούσας, κατόπιν συνεννόησης με την οικογένεια.

4)Να δημοσιευθεί το παρόν ψήφισμα στον τοπικό τύπο και στην επίσημη ιστοσελίδα/σελίδα του Σωματείου μας στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Αγαπητέ μας Πρόεδρε, οι εργαζόμενοι είμαστε δίπλα σου σε αυτές τις δύσκολες στιγμές.

Κουράγιο και δύναμη σε εσένα και τους οικείους σου.

Καλό ταξίδι.

Με εκτίμηση,

Ο Προέδρος και τα μέλη του Δ.Σ. του Σωματείου

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