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Αρναουτάκης: Συνάντηση με τον Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας, τον Δήμαρχο Ιεράπετρας και τοπικούς φορείς

Αρναουτάκης
clock 18:32 | 08/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Θέματα που αφορούν την τοπική Εκκλησία, καθώς και ευρύτερα αναπτυξιακά ζητήματα, βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης που είχε ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης με τον Μητροπολίτη Ιεραπύτνης και Σητείας Κύριλλο.

Στη συνάντηση, η οποία διεξήχθη σε εξαιρετικό κλίμα συνεργασίας, συμμετείχαν η Βουλευ-τής Λασιθίου Κατερίνα Σπυριδάκη, ο Δήμαρχος Ιεράπετρας Μανώλης Φραγκούλης, ο Πρωτοσύγκελλος της Ιεράς Μητρόπολης Αρχιμανδρίτης Αμβρόσιος Σκαρβέλης καθώς και η Γενική Γραμματέας του δήμου Μαρία Φραντζεσκάκη, ο Πρόεδρος του Τοπικού Συμβουλίου Μύθων Ιεράπετρας Νίκος Σιγανός και ο εφημέριος Μύθων π. Εμμανουήλ Μητσακάκης.

Κατά τη διάρκεια της σύσκεψης συζητήθηκαν εκτενώς οι κοινές δράσεις που μπορούν να υλοποιηθούν για την περαιτέρω ενίσχυση του έργου της τοπικής Εκκλησίας.

Επιπλέον, τέθηκαν επί τάπητος τα μεγάλα αναπτυξιακά έργα και οι παρεμβάσεις υποδομής που δρομολογούνται στην ευρύτερη περιοχή του Δήμου. Ο Περιφερειάρχης Κρήτης Σταύρος Αρναουτάκης επεσήμανε τη διαχρονική και στενή συνεργασία της Περιφέρειας με την Ιερά Μητρόπολη, υπογραμμίζοντας πως η στήριξη του πολύπλευρου έργου της αποτελεί προτεραιότητα. Παράλληλα, τόνισε πως η σταθερή συμπόρευση της Περιφέρειας με την Τοπική Αυτοδιοίκηση, την Εκκλησία και τους κοινοβουλευτικούς εκπροσώπους αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την προώθηση των αναπτυξιακών διεκδικήσεων της περιοχής.

Από την πλευρά τους οι εκπρόσωποι της Ιεράπετρας εξέφρασαν τις ευχαριστίες τους προς την Περιφέρεια Κρήτης για τη διαρκή υποστήριξη στα αιτήματα της τοπικής κοινωνίας.

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