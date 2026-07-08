«Καρφιά» ΠΑΣΟΚ κατά Γρηγόρη Δημητριάδη: «Παράξενη η αναφορά του»

«Παράξενη» χαρακτηρίζει την αναφορά τού Γρηγόρη Δημητριάδη στο ΠΑΣΟΚ η Χαριλάου Τρικούπη, καθώς σε ανάρτήσή του, μετά την κυβερνητική συγκάλυψη να βάλει μπλόκο η πλειοψηφία στην κλήση του – μαζί με τον Ντίλιαν – στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, προκειμένου να καταθέσει για το σκάνδαλο των υποκλοπών, ο ανιψιός του πρωθυπουργού συνέδεσε την «επιμονή» του ΠΑΣΟΚ στην κατάθεσή του, με τις δημοσκοπικές επιδόσεις της αξιωματικής αντιπολίτευσης

Όπως σημειώνει, «ο κ. Γρηγόρης Δημητριάδης σε ανάρτηση του με την οποία προσπαθεί να δικαιολογήσει την άρνησή του να καταθέσει στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας παρά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν από την απόφαση του Μονομελούς Πλημμελειοδικείου, από τις δηλώσεις Ντίλιαν, αλλά και από τη δική του συνέντευξη με την οποία ανέλαβε την πολιτική ευθύνη δείχνοντας άλλους ως ηθικούς αυτουργούς, προχωρά σε μια παράξενη αναφορά».

«Δηλώνει πως η επιμονή του ΠΑΣΟΚ να ζητεί την πλήρη διερεύνηση του σκανδάλου των υποκλοπών και της ενδεχόμενης δικής του εμπλοκής, συνδέεται με την εικόνα που παρουσιάζουν για το ΠΑΣΟΚ οι δημοσκοπήσεις», επισημάνει, για να προσθέσει χαρακτηριστικά: «Τι εννοεί; Απειλεί το ΠΑΣΟΚ;».

Η ανάρτηση Γρηγοριάδη:

Ο Γρηγόρης Δημητριάδης αφού αναφέρει στην ανάρτησή του πως έχει ήδη καταθέσει δύο φορές, υποστηρίζει – με περίσσιο θράσος – ότι «η ταύτισή της (σ.σ. της αντιπολίτευσης) με συγκεκριμένα συμφέροντα της χοντρής διαπλοκής έχει ήδη οδηγήσει στην εξαΰλωση δύο κομμάτων, του ΣΥΡΙΖΑ και της Νέας Αριστεράς και στη δραματική συρρίκνωση των ποσοστών της αξιωματικής αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ)».

Έχω ήδη καταθέσει δύο φορές στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας και μια φορά στον Άρειο Πάγο με την ιδιότητα του μάρτυρα.







Πόσες φορές είναι αρκετές στους ιθύνοντες της αντιπολίτευσης;







Θα συνεχίσω με την ίδια αξιοπρέπεια. pic.twitter.com/KQ8WvrDwuu — GDimitriadis (@grigoris_d) July 8, 2026

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