Σύνοδος ΝΑΤΟ: Ιστορική συμφωνία 50 δισ. ευρώ για εξοπλισμούς ενώ «θωρακίζεται» και το Άρθρο 5

Σύμφωνα με τη διακήρυξη της Συνόδου Κορυφής που διεξήχθη στην Άγκυρα, τα κράτη μέλη του ΝΑΤΟ επαναβεβαίωσαν την «ακλόνητη δέσμευσή» τους στη συλλογική άμυνα με βάση το Άρθρο 5 της συμμαχίας, ενώ ανακοίνωσαν και νέες προμήθειες στρατιωτικού εξοπλισμού ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων.

«Μία επίθεση εναντίον ενός είναι επίθεση εναντίον όλων. Η ενότητά μας, η αλληλεγγύη μας και η συλλογική μας δύναμη παραμένουν το θεμέλιο της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας», αναφέρει χαρακτηριστικά η κοινή διακήρυξη.

Στη διακήρυξη της Άγκυρας, τονίζεται ότι οι ευρωπαϊκές χώρες και ο Καναδάς αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα της συμμαχίας, καθώς αύξησαν τις επενδύσεις τους σε βασικές αμυντικές ανάγκες κατά περισσότερα από 139 δισεκατομμύρια δολάρια.

Επίσης οι σύμμαχοι ανακοίνωσαν νέες προμήθειες συνολικής αξίας άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων, χωρίς να αναφέρονται περισσότερες λεπτομέρειες.

Ακόμα στην κοινή διακήρυξη γίνεται λόγος για παροχή στρατιωτικής βοήθειας ύψους 70 δισ. ευρώ στην Ουκρανία.

«Οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι και ο Καναδάς χρηματοδοτούν πλέον τη συντριπτική πλειοψηφία της αμυντικής βοήθειας προς την Ουκρανία μέσω διμερών και πολυμερών μηχανισμών. Οι Σύμμαχοι υπογραμμίζουν ότι η υποστήριξη αυτή πρέπει να είναι δίκαιη, προβλέψιμη και βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Για το 2026, οι Σύμμαχοι δεσμεύονται να διαθέσουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτικό εξοπλισμό, βοήθεια και εκπαίδευση για την Ουκρανία και επιβεβαιώνουν τις κυριαρχικές τους δεσμεύσεις για τη διατήρηση τουλάχιστον ισοδύναμων επιπέδων το 2027», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Σχετικά με το Ιράν, οι ηγέτες της Συμμαχίας καλούν το Ιράν να σεβαστεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και υπογραμμίζουν ότι η Τεχεράνη δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικά όπλα.

Σε δηλώσεις του μετά το πέρας των εργασιών της Συνόδου, ο γενικός γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε έκανε λόγο για «μία εξαιρετικά επιτυχημένη σύνοδος κορυφής, στην οποία επικράτησε έντονο αίσθημα ενότητας».

«Αισθανθήκαμε ότι αυτή η συμμαχία είναι πιο ενωμένη από ποτέ», προσέθεσε.

Παρόμοιο μήνυμα ενότητας έστειλε για τη συνάντηση και ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος υποστήριξε ότι «ήταν μια υπέροχη συνάντηση, υπήρχε πολλή αγάπη σε εκείνη την αίθουσα, μεγάλη ενότητα».

Αναλυτικά η κοινή διακήρυξη της Άγκυρας

Εμείς, οι Αρχηγοί Κρατών και Κυβερνήσεων του Βορειοατλαντικού Συμφώνου, συγκεντρωθήκαμε στην Άγκυρα για να επιβεβαιώσουμε την ακλόνητη δέσμευσή μας προς τη συλλογική μας άμυνα, σύμφωνα με το Άρθρο 5 της Συνθήκης της Ουάσιγκτον, καθώς και προς τον διατλαντικό δεσμό. Μία επίθεση εναντίον ενός είναι επίθεση εναντίον όλων. Η ενότητά μας, η αλληλεγγύη μας και η συλλογική μας δύναμη παραμένουν το θεμέλιο της ειρήνης, της ασφάλειας και της ευημερίας για το ένα δισεκατομμύριο πολίτες της Συμμαχίας μας, που αποτελείται από ελεύθερα και δημοκρατικά έθνη. Παραμένουμε προσηλωμένοι στην προσέγγιση 360 μοιρών που ακολουθούμε όσον αφορά την αποτροπή και την άμυνα.

Για να αντιμετωπίσουν τη μακροπρόθεσμη απειλή που αποτελεί η Ρωσία για την ευρωατλαντική ασφάλεια και σταθερότητα, καθώς και τη διαρκή απειλή της τρομοκρατίας, οι Σύμμαχοι υλοποιούν τη δέσμευση της Χάγης στον τομέα της άμυνας. Το 2025, οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι και ο Καναδάς αύξησαν τις επενδύσεις τους σε βασικές αμυντικές ανάγκες κατά περισσότερα από 139 δισεκατομμύρια δολάρια. Οι επενδύσεις μας εξασφαλίζουν τις δυνατότητες που χρειαζόμαστε, ενισχύοντας παράλληλα τη βιομηχανική μας βάση και την ανθεκτικότητά μας. Σήμερα, στην Άγκυρα, ανακοινώνουμε νέες προμήθειες ύψους άνω των 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων και δεσμευόμαστε να επεκτείνουμε τη συλλογική παραγωγική ικανότητα και να συνεργαστούμε με τη βιομηχανία για την επιτάχυνση της καινοτομίας. Θα συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας για την εξάλειψη των εμποδίων στο εμπόριο αμυντικών προϊόντων μεταξύ των Συμμάχων και θα αξιοποιήσουμε τις εταιρικές σχέσεις του ΝΑΤΟ για τη μεγιστοποίηση του βάθους και της συνεργασίας της αμυντικής βιομηχανίας.

Οικοδομούμε το μέλλον: μια ισχυρότερη Ευρώπη σε ένα ισχυρότερο ΝΑΤΟ – μια πιο σύγχρονη Συμμαχία. Οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι και ο Καναδάς, σε συνεργασία με τις Ηνωμένες Πολιτείες, αναλαμβάνουν μεγαλύτερη ευθύνη για την άμυνα της Συμμαχίας. Η αποτρεπτική ικανότητα και η άμυνα του ΝΑΤΟ βασίζονται σε έναν κατάλληλο συνδυασμό πυρηνικών, συμβατικών και αντιπυραυλικών δυνατοτήτων, που συμπληρώνονται από διαστημικούς και ψηφιακούς πόρους. Είμαστε αποφασισμένοι να διατηρήσουμε το πλεονέκτημά μας στη μάχη. Επενδύουμε στην ικανότητά μας να αναπτύσσουμε, να ενεργοποιούμε και να διατηρούμε τις ένοπλες δυνάμεις μας και να επιτυγχάνουμε τους στόχους μας όσον αφορά τις δυνατότητες σε όλους τους τομείς, συμπεριλαμβανομένης της δυνατότητας προσβολής ακριβείας σε βάθος, της ολοκληρωμένης αεροπορικής και πυραυλικής άμυνας, των μη επανδρωμένων συστημάτων, των τεχνολογιών αιχμής και των δυνατοτήτων πληροφοριών. Αναπτύσσουμε ένα διαλειτουργικό διατλαντικό «σύννεφο» (cloud) πολεμικών επιχειρήσεων και υιοθετούμε ισχυρά μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης.

Η Ουκρανία συμβάλλει στη διατλαντική ασφάλεια, και οι Σύμμαχοι παραμένουν ενωμένοι στην αταλάντευτη υποστήριξή μας προς την Ουκρανία για την υπεράσπιση της ελευθερίας, της κυριαρχίας και της εδαφικής της ακεραιότητας. Οι Ευρωπαίοι Σύμμαχοι και ο Καναδάς χρηματοδοτούν πλέον τη συντριπτική πλειοψηφία της αμυντικής βοήθειας προς την Ουκρανία μέσω διμερών και πολυμερών μηχανισμών. Οι Σύμμαχοι υπογραμμίζουν ότι η υποστήριξη αυτή πρέπει να είναι δίκαιη, προβλέψιμη και βιώσιμη μακροπρόθεσμα. Για το 2026, οι Σύμμαχοι δεσμεύονται να διαθέσουν 70 δισεκατομμύρια ευρώ σε στρατιωτικό εξοπλισμό, βοήθεια και εκπαίδευση για την Ουκρανία και επιβεβαιώνουν τις κυριαρχικές τους δεσμεύσεις για τη διατήρηση τουλάχιστον ισοδύναμων επιπέδων το 2027. Προς τον σκοπό αυτό, χαιρετίζουμε την απόφαση της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παράσχει πολυετή χρηματοδότηση στην Ουκρανία μέσω του Δανείου Στήριξης της Ουκρανίας.

Η Συμμαχία συνεχίζει να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται στον στρατηγικό ανταγωνισμό, τη διαδεδομένη αστάθεια, τις υβριδικές απειλές και τις επαναλαμβανόμενες κρίσεις που χαρακτηρίζουν το ευρύτερο περιβάλλον ασφάλειάς μας. Οι σύμμαχοι επαναλαμβάνουν ότι το Ιράν δεν πρέπει ποτέ να αποκτήσει πυρηνικό όπλο και καλούν το Ιράν να σέβεται πλήρως την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

Εκφράζουμε την εκτίμησή μας για τη γενναιόδωρη φιλοξενία που μας παρείχε η Τουρκία. Ανυπομονούμε για την επόμενη συνάντησή μας.

Συμφωνίες για όπλα αξίας 50 δισεκατομμυρίων δολαρίων

Σύμφωνα με τουρκικά ΜΜΕ, οι συμφωνίες για μαζικές αγορές στρατιωτικού εξοπλισμού συνολικής αξίας περίπου 50 δισ. δολαρίων που υπεγράφησαν, αφορούν στην ενίσχυση των δυνατοτήτων επιτήρησης, στρατηγικών μεταφορών, αντιαεροπορικής άμυνας και ναυτικών δυνάμεων, στο πλαίσιο της ενίσχυσης της συλλογικής αποτρεπτικής ισχύος της Συμμαχίας.

Περίπου 10 χώρες, μεταξύ των οποίων η Γερμανία, η Ολλανδία, η Γαλλία και ο Καναδάς, συμφώνησαν στην αγορά δέκα αεροσκαφών έγκαιρης προειδοποίησης GlobalEye της σουηδικής Saab. Η συνολική επένδυση ανέρχεται σε 4,3 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, επτά χώρες, με επικεφαλής τη Γαλλία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Πολωνία, ενέκριναν την προμήθεια δέκα στρατηγικών μεταγωγικών αεροσκαφών A400M, που κατασκευάζονται από την Airbus.

Η Γερμανία ήταν η χώρα που συγκέντρωσε το μεγαλύτερο ενδιαφέρον κατά την πρώτη ημέρα της συνόδου, ανακοινώνοντας σειρά σημαντικών εξοπλιστικών πρωτοβουλιών.

Το Βερολίνο γνωστοποίησε ότι, σε συνεργασία με τις σκανδιναβικές χώρες, θα προμηθευτεί πέντε μη επανδρωμένα αεροσκάφη Triton μεγάλου υψομέτρου και μεγάλης αυτονομίας από την αμερικανική Northrop Grumman, με κόστος που υπερβαίνει τα 2 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, η Γερμανία, η Ολλανδία και η Πολωνία συμφώνησαν στη δημιουργία κέντρου συντήρησης των αντιαεροπορικών συστημάτων Patriot, ενώ οι εταιρείες Rheinmetall και Lockheed Martin υπέγραψαν συμφωνία για κοινή παραγωγή πυραύλων ATACMS στην Κάτω Σαξονία.

Στο πλαίσιο των νέων εξοπλιστικών συμφωνιών, ο Καναδάς υπέγραψε σύμβαση με τη γερμανική ναυπηγική εταιρεία TKMS για την κατασκευή 12 υποβρυχίων.

Με πληροφορίες από Reuters, AFP, ΑΠΕ-ΜΠΕ

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