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GOSSIP - LIFESTYLE

Χρηστίδου: Οι φωτογραφίες με μαγιό από τις διακοπές στην Πάτμο

χρηστικου
clock 16:00 | 08/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Τις καλοκαιρινές της διακοπές συνεχίζει να απολαμβάνει η Σίσσυ Χρηστίδου. Η παρουσιάστρια ταξίδεψε μαζί με μερικούς αγαπημένους της φίλους στην Πάτμο, ένα νησί που αγαπά πολύ και επιλέγει να επισκέπτεται σχεδόν κάθε χρόνο, αφού εκεί μπορεί να χαλαρώσει και να ηρεμήσει.

Από τις καλοκαιρινές της διακοπές λοιπόν στο όμορφο νησί της Πάτμου, η παρουσιάστρια του MEGA δημοσιεύει καθημερινά μικρά στιγμιότυπα στον λογαριασμό της στο instagram δείχνοντας πιο ήρεμη και χαλαρή από ποτέ.

Στην τελευταία της ανάρτηση, μάλιστα, τη βλέπουμε να φωτογραφίζεται με το μαγιό της πάνω σε ένα σκάφος, εντυπωσιάζοντας με τις αναλογίες της.

χρηστιδου
σίσσυ

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