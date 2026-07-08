Ηράκλειο: «Γολγοθάς» η αναζήτηση σπιτιού – Καταγγελίες για πρακτικές «μεσιτών», τι να προσέχουν οι ενοικιαστές

Η εύρεση κατοικίας, είτε για φοιτητές είτε για εργαζόμενους είτε για οικογένειες στο Ηράκλειο, αποτελεί έναν πραγματικό γολγοθά.

Τα ενοίκια, ακόμη και για πολύ μικρά ή παλαιότερα διαμερίσματα, έχουν εκτοξευθεί, ενώ αρκετές είναι οι καταγγελίες που αφορούν μεσίτες και τις πρακτικές που ακολουθούν. Συγκεκριμένα, σύμφωνα με καταγγελίες και παράπονα πολιτών στο Ράδιο Κρήτη, υπάρχουν αναφορές για κακές πρακτικές μεσιτών. Όπως φαίνεται, κάποιοι εκμεταλλεύονται τη μεγάλη ζήτηση και προχωρούν σε διάφορες πρακτικές.

Για παράδειγμα, πολίτες καταγγέλλουν πως βλέπουν ένα σπίτι σε φωτογραφίες, όμως όταν απευθύνονται σε μεσίτες, εκείνοι τους δείχνουν κάποιο άλλο, με την αιτιολογία «αυτό έχω διαθέσιμο τώρα». Σε άλλη καταγγελία έχει αναφερθεί πως ενδιαφερόμενοι έχουν ζητήσει από μεσίτες συγκεκριμένα χαρακτηριστικά που επιθυμούν να διαθέτει το οίκημα και εκείνοι τους προτείνουν εντελώς διαφορετικά σπίτια, με την αιτιολογία «είσαι στην Κρήτη, αυτά θα βρεις, να συμβιβαστείς».

Πολλές είναι επίσης οι καταγγελίες για τηλεφωνικές επικοινωνίες σε αγγελίες από μεσίτες, στις οποίες είτε δεν απαντούν ποτέ είτε, αν απαντήσουν, λένε «θα σας πάρω εγώ» και στη συνέχεια δεν επικοινωνούν ξανά ούτε απαντούν και πάλι.

Η πρόεδρος των μεσιτών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη, μίλησε στο Ράδιο Κρήτη και τη Ρένα Σημειαντωνάκη, επιβεβαιώνοντας πως και στον σύλλογο υπάρχουν αντίστοιχες καταγγελίες, ωστόσο, όπως τόνισε χαρακτηριστικά, «πρόκειται για παραμεσίτες».

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(Η πρόεδρος των Μεσιτών Ανατολικής Κρήτης, Άρτεμις Μαυράκη)

«Ναι, συμβαίνουν όλα αυτά και έχουμε αντίστοιχες καταγγελίες στον σύλλογό μας. Ότι άλλο σπίτι πάει να δει ο ενοικιαστής με βάση τις φωτογραφίες και άλλο του δείχνουν, αλλά αυτό δεν συμβαίνει από επαγγελματίες μεσίτες, με την ανάλογη άδεια. Οι περισσότερες περιπτώσεις είναι από παραμεσίτες. Προσπαθούν αυτή την περίοδο να κάνουν κανένα-δυο «αρπαχτές». Έχουμε καταγγελίες κι εμείς στον σύλλογο για περιπτώσεις που δείχνουν άλλα διαμερίσματα ή άλλα τετραγωνικά από αυτά που είχαν πει στον ενοικιαστή», ανέφερε η κ. Μαυράκη.

Η κ. Μαυράκη προέτρεψε τους ενοικιαστές που αναζητούν κατοικία να καταγγέλλουν στον σύλλογο τα περιστατικά, ώστε οι αρμόδιοι να μπορέσουν να κινηθούν ανάλογα. «Να έρχονται να μας τα καταγγέλλουν για πάρουμε κι εμείς τα μέτρα μας. Γιατί θα πρέπει να υπάρχει σεβασμός και ειλικρίνεια προς τον ενοικιαστή», ανέφερε.

Αναφορικά με το αν υπάρχει κάποιος έλεγχος, η πρόεδρος των μεσιτών Ανατολικής Κρήτης ανέφερε: «Δυστυχώς, δεν ελέγχονται από την Πολιτεία. Προσπαθούμε εμείς να ελέγχουμε, αλλά φυτρώνουν σαν τα μανιτάρια. Πρόσφατα ανακάλυψα σελίδα με αρκετές ενοικιάσεις που προερχόταν από μια κομμώτρια και μια άλλη από συνταξιούχο, που δεν είχε καμία σχέση. Αν δεν είναι κάποιος αδειούχος μεσίτης δεν μπορώ να τον παραπέμψω σε πειθαρχικό του Επιμελητηρίου».

Τι θα πρέπει να προσέχουν οι ενοικιαστές

Παράλληλα, αναφέρθηκε και σε όσα θα πρέπει να προσέχουν οι ενοικιαστές κατά την αναζήτηση κατοικίας. «Δεν θα στέλνουν χρήματα αν δεν επισκεφθούν, το ακίνητο. Δεν θα δίνουν προκαταβολές χωρίς να έχει γίνει πρώτα το συμβόλαιο. Πρώτα θα ολοκληρώνεται η πράξη, θα γίνεται το συμβόλαιο και θα κάνει αποδοχή ο ενοικιαστής και μετά γίνεται η καταβολή χρημάτων στον μεσίτη. Ο μεσίτης πληρώνεται όταν ολοκληρωθεί η πράξη και νόμιμα, όχι νωρίτερα. Να σημειωθεί ότι η αδειούχοι μεσίτες έχουν κάρτα ΓΕΜΗ. Επαγγελματική κάρτα και αριθμό του τηλεφώνου τους», τόνισε.

Για τα διαθέσιμα ακίνητα, ανέφερε: «Η ζήτηση αρχίζει και φαίνεται τώρα, πριν ήταν πιο διερευνητικά. Η ζήτηση θα κορυφωθεί τέλος Ιουλίου και τον Αύγουστο. Τώρα υπάρχουν κάποια διαμερίσματα αλλά θα πρέπει οι ενδιαφερόμενοι να κάνουν την έρευνά τους έγκαιρα. Να μην κλείνουν κανένα διαμέρισμα αν δεν είναι το 100% των απαιτήσεών τους».

Για τις αυξήσεις στα ακίνητα, η κ. Μαυράκη σημείωσε: «Οι αυξήσεις είναι μικρότερες σε σχέση με πέρυσι στην Κρήτη. Οι εκρήξεις στις αυξήσεις σημειώθηκαν από το 2022 έως το 2025».

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