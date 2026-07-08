Βρανά: «Περνάω δύσκολα οικονομικά, χρειάζομαι βοηθό γιατί το βράδυ δεν βλέπω σχεδόν καθόλου»

Η Κατερίνα Βρανά μίλησε στο περιοδικο Hello για τις δυσκολίες που έφερε στη ζωή της η σχεδόν θανατηφόρα περιπέτεια υγείας που είχε πριν από 10 χρόνια, όταν υπέστη σηπτικό σοκ ενώ βρισκόταν για επαγγελματικό ταξίδι στη Μαλαισία.

«Ναι. Ακόμη περνάω πού και πού, γιατί είναι τεράστια τα έξοδα. Χρειάζομαι βοηθό, κυρίως επειδή η όρασή μου δεν έχει επιστρέψει τελείως – ιδίως το βράδυ, δεν βλέπω σχεδόν καθόλου. Πολύ συχνά δεν μπορώ να υπολογίσω αποστάσεις και δεν βλέπω λακκούβες στο δρόμο. Αν οδηγήσω μόνη μου το αμαξίδιο, μπορεί να γίνω πιο… ανάπηρη.

Χρειάζομαι δύο γυναίκες δύο οκτάωρα, το πρωί και το βράδυ, κι αυτό είναι πολυέξοδο, συν οι φυσικοθεραπείες και οι λογοθεραπείες. Χαίρομαι πάρα πολύ που τα βγάζω πέρα με τη δουλειά μου. Δυστυχώς, δεν μπορώ να βάλω τίποτα στην άκρη ακόμη» απάντησε η Κατερίνα Βρανά.

«Ο πρώτος χρόνος με ζόρισε πολύ οικονομικά. Βοήθησαν οι φίλοι, η οικογένεια και οι συνάδελφοί μου. Ένιωσα φοβερή στήριξη, κι αυτό επίδρασε καταλυτικά στην ψυχολογία μου. Αισθάνθηκα ότι ο κόσμος με νοιάζεται. Ακόμη το αισθάνομαι. Εισπράττω πολλή αγάπη από το κοινό».

Διαβάστε επίσης

Ο λόγος που μπήκε λουκέτο στην εταιρεία ρούχων της Σίσσυς Χρηστίδου

Θεοδωρίδου για τη Μαρινέλλα: «Χρειάστηκα τον χρόνο μου για να αποδεχτώ το κενό που άφησες»