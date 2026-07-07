Μήνυμα προς Χρυσοχοΐδη από τους Ειδικούς Φρουρούς Κρήτης πριν την επίσκεψή του

Την άμεση ενίσχυση της υπό ίδρυση Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς, αλλά και των Τμημάτων Αστυνομικών Επιχειρήσεων Κρήτης με Ειδικούς Φρουρούς, ζητά η Ένωση Ειδικών Φρουρών Κρήτης από τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη, με αφορμή την επικείμενη επίσκεψή του στο Ηράκλειο και την ανακοίνωση της νέας αστυνομικής δομής.

Σε υπόμνημά της προς τον υπουργό, η Ένωση επισημαίνει ότι, παρά τις δημόσιες δεσμεύσεις για ενίσχυση των συγκεκριμένων υπηρεσιών, μέχρι σήμερα δεν έχουν εκδοθεί οι απαραίτητες διαταγές για έκτακτες μεταθέσεις προσωπικού, ζητώντας την άμεση υλοποίηση των εξαγγελιών.

Συγκεκριμένα στο υπόμνημα αναφέρονται τα εξής:

ΠΡΟΣ:ΥΠΟΥΡΓΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ κ. ΧΡΥΣΟΧΟΙΔΗ ΜΙΧΑΛΗ

ΥΠΟΜΝΗΜΑ

Κύριε Υπουργέ,

Την Παρασκευή 10 Ιουλίου πρόκειται να μεταβείτε στο Ηράκλειο, όπου, μεταξύ άλλων, θα ανακοινώσετε την ίδρυση της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς.

Ωστόσο, σε προηγούμενες δηλώσεις σας στα μέσα μαζικής ενημέρωσης, καθώς και σε τηλεοπτική συνέντευξή σας, είχατε αναφερθεί στην πρόθεσή σας να ενισχυθεί η εν λόγω Υποδιεύθυνση και με Ειδικούς Φρουρούς, καθώς και να ενισχυθούν οι Υπηρεσίες των Τ.Α.Ε. Κρήτης. Μέχρι σήμερα, όμως, δεν έχει εκδοθεί από το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας καμία διαταγή που να αφορά την πραγματοποίηση έκτακτων μεταθέσεων Ειδικών Φρουρών προς τις συγκεκριμένες Υπηρεσίες.

Παράλληλα, παρότι η εκπαίδευση και η αξιολόγηση του προσωπικού των Τ.Α.Ε. έχουν ολοκληρωθεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα και η αναβάθμιση των Υπηρεσιών αυτών παρουσιάστηκε από εσάς προσωπικά στο πλαίσιο συνέντευξης Τύπου, εξακολουθούν να εκκρεμούν τόσο η συνένωσή τους με τις Ο.Π.Κ.Ε. όσο και η προβλεπόμενη ενίσχυσή τους με Ειδικούς Φρουρούς. Μέχρι σήμερα, οι σχετικές εξαγγελίες δεν έχουν αποτυπωθεί στην πράξη.

Κύριε Υπουργέ,

Γνωρίζουμε ότι διακρίνεστε για τη συνέπεια και την προσήλωσή σας στην υλοποίηση των δεσμεύσεών σας. Για τον λόγο αυτό, σας καλούμε, με αφορμή την ανακοίνωση της ίδρυσης της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς, να προχωρήσετε ταυτόχρονα και στην υλοποίηση των δεσμεύσεων που αφορούν την άμεση ενίσχυση των νέων και υφιστάμενων Υπηρεσιών, ιδίως μέσω της έκδοσης των απαραίτητων διαταγών για τις έκτακτες μεταθέσεις Ειδικών Φρουρών.

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