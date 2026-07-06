ΔΕΥ.06 Ιου 2026 20:41
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
ΚΡΗΤΗ

Μεσαρά: Παρουσία Χρυσοχοϊδη την Παρασκευή τα εγκαίνια της νέας Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας

Υποδιεύθυνση Αστυνομίας Μεσαράς
clock 18:34 | 06/07/2026
writer icon Επιμέλεια: Γιώργος Ι. Παπαδάκης
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Τα εγκαίνια της νεοσύστατης Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 12:00 παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη λειτουργίας της νέας αστυνομικής δομής στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 19:00, στο θέατρο «Αστόρια» στο Ηράκλειο, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο πλαίσιο της δράσης «Μαζί σπάμε τη σιωπή. 13 Πόλεις: Ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας», επίσης με την παρουσία του Υπουργού.

Η νέα Υποδιεύθυνση θα στεγαστεί σε ένα σύγχρονο διοικητικό συγκρότημα που αναπτύσσεται στο πρώην στρατόπεδο Νικολούδη, ανάμεσα στις Μοίρες και τη Γαλιά. Η έκταση καλύπτει περίπου 40 στρέμματα και μετατρέπεται σε ενιαίο σημείο αναφοράς για κρίσιμες υπηρεσίες της περιοχής.

Στο συγκρότημα θα λειτουργούν τέσσερα κτίρια, έκτασης περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων το καθένα, διώροφα, στα οποία θα συγκεντρωθούν υπηρεσίες που μέχρι σήμερα ήταν διασκορπισμένες στην ευρύτερη περιοχή των Μοιρών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αστυνομική υποδιεύθυνση, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ, η Πολιτική Προστασία μέσω της αρμόδιας αντιδημαρχίας, το Μηχανολογικό και άλλες δημοτικές δομές.

Η συγκέντρωση όλων αυτών των υπηρεσιών στον ίδιο χώρο αποσκοπεί στην ενίσχυση του συντονισμού, στη μείωση των χρόνων ανταπόκρισης και στη βελτίωση της συνολικής επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας στην περιοχή της Μεσαράς.

Επικεφαλής της νέας δομής έχει τοποθετηθεί η Αστυνομική Διευθύντρια Ρένα Συμιανάκη, η οποία αναλαμβάνει την οργάνωση και λειτουργία μιας υπηρεσίας αυξημένων απαιτήσεων, σε μια περιοχή με σύνθετες ανάγκες αστυνόμευσης και διαχείρισης περιστατικών.

Η λειτουργία της Υποδιεύθυνσης εντάσσεται σε ένα περιβάλλον όπου η παραβατικότητα στην ενδοχώρα του Ηρακλείου εμφανίζει πολλαπλές μορφές, από υποθέσεις παράνομης οπλοκατοχής και ζωοκλοπών έως περιστατικά εντάσεων και οργανωμένης παραβατικότητας, γεγονός που καθιστά τον ρόλο της νέας δομής ιδιαίτερα κρίσιμο.

Διαβάστε επίσης

Ηράκλειο: Σε απόγνωση για τα πρόστιμα αυθαιρέτων - Ζητούν επαναφορά της ρύθμισης για την κατηγορία 5

Κρήτη: Νεκρός 33χρονος Ανθυποσμηναγός - Η μηχανή που οδηγούσε συγκρούστηκε με απορριμματοφόρο

Ηράκλειο: Σε απόγνωση για τα πρόστιμα αυθαιρέτων - Ζητούν επαναφορά της ρύθμισης για την κατηγορία 5

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Αστυνομία Μεσαρα Μιχάλης Χρυσοχοϊδης
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis