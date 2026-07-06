Μεσαρά: Παρουσία Χρυσοχοϊδη την Παρασκευή τα εγκαίνια της νέας Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας

Τα εγκαίνια της νεοσύστατης Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Μεσσαράς θα πραγματοποιηθούν την Παρασκευή 10 Ιουλίου 2026 και ώρα 12:00 παρουσία του Υπουργού Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοϊδη, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη λειτουργίας της νέας αστυνομικής δομής στην ενδοχώρα του νομού Ηρακλείου.

Το απόγευμα της ίδιας ημέρας, στις 19:00, στο θέατρο «Αστόρια» στο Ηράκλειο, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση στο πλαίσιο της δράσης «Μαζί σπάμε τη σιωπή. 13 Πόλεις: Ένα μέτωπο κατά της ενδοοικογενειακής βίας», επίσης με την παρουσία του Υπουργού.

Η νέα Υποδιεύθυνση θα στεγαστεί σε ένα σύγχρονο διοικητικό συγκρότημα που αναπτύσσεται στο πρώην στρατόπεδο Νικολούδη, ανάμεσα στις Μοίρες και τη Γαλιά. Η έκταση καλύπτει περίπου 40 στρέμματα και μετατρέπεται σε ενιαίο σημείο αναφοράς για κρίσιμες υπηρεσίες της περιοχής.

Στο συγκρότημα θα λειτουργούν τέσσερα κτίρια, έκτασης περίπου 400 τετραγωνικών μέτρων το καθένα, διώροφα, στα οποία θα συγκεντρωθούν υπηρεσίες που μέχρι σήμερα ήταν διασκορπισμένες στην ευρύτερη περιοχή των Μοιρών. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η αστυνομική υποδιεύθυνση, η Πυροσβεστική Υπηρεσία, το ΕΚΑΒ, η Πολιτική Προστασία μέσω της αρμόδιας αντιδημαρχίας, το Μηχανολογικό και άλλες δημοτικές δομές.

Η συγκέντρωση όλων αυτών των υπηρεσιών στον ίδιο χώρο αποσκοπεί στην ενίσχυση του συντονισμού, στη μείωση των χρόνων ανταπόκρισης και στη βελτίωση της συνολικής επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας στην περιοχή της Μεσαράς.

Επικεφαλής της νέας δομής έχει τοποθετηθεί η Αστυνομική Διευθύντρια Ρένα Συμιανάκη, η οποία αναλαμβάνει την οργάνωση και λειτουργία μιας υπηρεσίας αυξημένων απαιτήσεων, σε μια περιοχή με σύνθετες ανάγκες αστυνόμευσης και διαχείρισης περιστατικών.

Η λειτουργία της Υποδιεύθυνσης εντάσσεται σε ένα περιβάλλον όπου η παραβατικότητα στην ενδοχώρα του Ηρακλείου εμφανίζει πολλαπλές μορφές, από υποθέσεις παράνομης οπλοκατοχής και ζωοκλοπών έως περιστατικά εντάσεων και οργανωμένης παραβατικότητας, γεγονός που καθιστά τον ρόλο της νέας δομής ιδιαίτερα κρίσιμο.

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