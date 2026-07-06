Διαχείρηση υδάτων: Σε δημόσια διαβούλευση το νομοσχέδιο

Σε δημόσια διαβούλευση τίθεται εντός της εβδομάδας το νέο νομοσχέδιο για τη διαχείριση των υδάτων, το οποίο στοχεύει στην ολιστική αντιμετώπιση της λειψυδρίας, τον εκσυγχρονισμό των δικτύων και τη βελτίωση της διαχείρισης των υδάτινων πόρων.

Ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου, διαβεβαίωσε ότι το νερό στην Ελλάδα είναι και θα παραμείνει από τα φθηνότερα στην Ευρώπη, με υψηλή ποιότητα, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι δεν τίθεται κανένα ζήτημα αλλαγής του δημόσιου χαρακτήρα του.

Όπως ανέφερε, η μεταρρύθμιση κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά οι σύγχρονες προκλήσεις στη διαχείριση των υδάτων.

«Χρειάζεται να προχωρήσουμε σε μια μεταρρύθμιση. Χρειάζεται να ενώσουμε δυνάμεις», δήλωσε ο υπουργός, σημειώνοντας ότι το πρώτο βήμα θα γίνει σε Θεσσαλονίκη, Χαλκιδική και Αττική.

Ο κ. Παπασταύρου υπογράμμισε ότι ο δημόσιος χαρακτήρας του νερού είναι αδιαπραγμάτευτος, τονίζοντας πως «το νερό είναι και θα παραμείνει δημόσιο αγαθό». Παράλληλα, εξήγησε ότι βασικός στόχος της μεταρρύθμισης είναι η διασφάλιση της πρόσβασης όλων των πολιτών σε ποιοτικό νερό, το οποίο θα εξακολουθήσει να παρέχεται σε προσιτή τιμή.

«Ένα πράγμα είναι σίγουρο: θα διατηρηθεί. Η μεταρρύθμιση γίνεται για να διασφαλίσουμε το δημόσιο αγαθό, ποιοτικό νερό και σε προσιτή τιμή», τόνισε ο υπουργός.

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