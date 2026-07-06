Γερονικολού για Τσιμιτσέλη: «Δεν ζηλεύω καθόλου όταν παίζει σε ερωτικές σκηνές, εκείνος δεν είναι τόσο κουλ»

Η Κατερίνα Γερονικολού μίλησε στην εκπομπή «Ψυχαγωγία Κυριακάτικα» και αποκάλυψε ότι ο σύντροφός της, Γιάννης Τσιμιτσέλης, αποφεύγει να βλέπει μαζί της ρομαντικές ταινίες στις οποίες πρωταγωνιστεί.

«Όταν κάνει ερωτικές σκηνές ο Γιάννης σε ένα σίριαλ, δεν ζηλεύω καθόλου. Εγώ δεν ζηλεύω καθόλου, αλλά όταν συμβαίνει το αντίστροφο, ο Γιάννης δεν τρελαίνεται. Επειδή το ζω, καταλαβαίνω πως είναι δουλειά. Δηλαδή είναι μέρος, κομμάτι, αναγκαιότητα, ρόλος. Ο Γιάννης δεν είναι τόσο κουλ, αλλά εντάξει. Υπάρχει και ένα βαθύ Μεσολόγγι από το οποίο προέρχεται, υπάρχει μια άλλη κουλτούρα που φέρει αλλά, εντάξει, δεν δημιουργείται πρόβλημα στη σχέση», ανέφερε η ηθοποιός.

«Δεν μου έχει κάνει σκηνή, απλά δεν τρελαίνεται. Δεν είναι δηλαδή ότι θα κάτσουμε να δούμε μια ταινία που παίζω εγώ με κάποιον άλλο και θα τη χαρούμε, άμα είναι ερωτικό δράμα. Δεν δημιουργεί όμως πρόβλημα ο ένας στον άλλο, προς Θεού», πρόσθεσε

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