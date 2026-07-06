Κρήτη: Καλύτερη εικόνα στα μέτωπα της φωτιάς σε Βουλισμένο Αλώνι και Ιεράπετρα

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Βελτιωμένη είναι η εικόνα στο μέτωπο της φωτιάς στο Βουλισμένο Αλώνι του Δήμου Μαλεβιζίου, σύμφωνα με την πυροσβεστική.

Στο σημείο επιχείρησαν πυροσβεστικές δυνάμεις από Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Ανώγεια ενώ ρίψεις νερού πραγματοποίησε και το πυροσβεστικό ελικόπτερο.

Η φωτιά έχει τεθεί υπό μερικό έλεγχο.

Καλύτερη εικόνα και στην Ιεράπετρα

Καλύτερη είναι η εικόνα και στην περιοχή του φράγματος Μπραμιανών, στον Δήμο Ιεράπετρας, αν και οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στην περιοχή συνεχίζουν να δυσκολεύουν την πυροσβεστική να την οριοθετήσει πλήρως.

Για την συγκεκριμένη πυρκαγιά εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 προς τους κατοίκους της περιοχής, καλώντας τους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των Αρχών.

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