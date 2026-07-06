Κηδεία Χαμενεΐ: Τα πλήθη στην Τεχεράνη ζητούν εκδίκηση -«Θα χυθεί αίμα, σκοτώστε τον Τραμπ!»

Δεκάδες χιλιάδες Ιρανοί κατέκλυσαν τους κεντρικούς δρόμους της Τεχεράνης σε μια μαζική νεκρώσιμη πομπή για τον δολοφονημένο ανώτατο ηγέτη, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ.

Η σημερινή τελετή αποτελεί την κορύφωση των πολυήμερων εκδηλώσεων μνήμης, ενώ πλάνα από drone που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση αποτύπωσαν λεωφόρους ασφυκτικά γεμάτες από κόσμο, σε μια επίδειξη ισχύος και λαϊκού πένθους.

Η ατμόσφαιρα κατά τη διάρκεια της πομπής, όπου μεταφέρονταν τα φέρετρα του Αγιατολάχ και τεσσάρων μελών της οικογένειάς του, ήταν φορτισμένη με έντονα αντι-αμερικανικά και αντι-ισραηλινά αισθήματα. Οι πενθούντες έστρεψαν τα πυρά τους προσωπικά κατά του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, αλλά και κορυφαίων αξιωματούχων της κυβέρνησής του.

Καθώς το φορτηγό με τις σορούς των εκλιπόντων περνούσε κάτω από γέφυρες, το πλήθος πέταξε πέτρες σε διαφημιστικές πινακίδες που απεικόνιζαν τον Αμερικανό πρόεδρο με μια σφαίρα στο κεφάλι του. «Οι ΗΠΑ σκότωσαν τον πατέρα μας», έγραφαν. Δεν θα σε αφήσουμε να φύγεις!» Γυναίκες με μαύρα τσαντόρ εν τω μεταξύ κρατούσαν πλακάτ με ευθείες απειλές κατά της ζωής του Τραμπ. «Σκοτώστε τον Τραμπ» έγραφαν στα αγγλικά.

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Άλλοι διαδηλωτές έκαιγαν σημαίες των ΗΠΑ και της Μεγάλης Βρετανίας, κρατώντας αφίσες του αντιπροέδρου Τζέι ντι Βανς, του υπουργού Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ και του Ισραηλινού πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου με τη φράση «Θα χυθεί αίμα». Οι συγκεντρωμένοι κυμάτιζαν ιρανικές σημαίες και κόκκινα πανό με ένα σύνθημα που καλούσε σε δράση τους «εκδικητές του Χαμενεΐ», υιοθετώντας μια φράση που βρίσκεται στην καρδιά του σιιτικού Ισλάμ από τότε που ο εγγονός του Προφήτη Μωάμεθ σκοτώθηκε σε μάχη τον έβδομο αιώνα.

Την ίδια στιγμή, η πολιτική διαδοχή εξελίσσεται υπό τη σκιά της πρόσφατης σύγκρουσης. Αν και τρεις από τους γιους του Χαμενεΐ εμφανίστηκαν δημόσια για να προσευχηθούν πάνω από το φέρετρο, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος τον διαδέχθηκε ως ανώτατος ηγέτης, παρέμεινε απών. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νέος ηγέτης φέρει σοβαρά τραύματα από την ίδια αεροπορική επίθεση που στοίχισε τη ζωή στον πατέρα του και δεν έχει πραγματοποιήσει καμία δημόσια εμφάνιση από την έναρξη των εχθροπραξιών στο τέλος Φεβρουαρίου.

Η κηδεία πραγματοποιείται αμέσως μετά την επίτευξη μιας προκαταρκτικής ειρηνευτικής συμφωνίας, η οποία τερμάτισε τον πόλεμο που ξεκίνησε με τις ισραηλινές και αμερικανικές αεροπορικές επιδρομές. Η κληρική ηγεσία της Τεχεράνης διεκδικεί τη νίκη, προβάλλοντας τον έλεγχο που ασκεί στις παγκόσμιες ενεργειακές ροές μέσω των Στενών του Ορμούζ. Από την άλλη πλευρά, ο Ντόναλντ Τραμπ έχει επίσης δηλώσει νικητής, παρά το γεγονός ότι οι αρχικοί αμερικανικοί στόχοι για την πλήρη εξάρθρωση του πυρηνικού προγράμματος του Ιράν και την ανατροπή του καθεστώτος δεν έχουν υλοποιηθεί. Ο Αμερικανός πρόεδρος ανέφερε μάλιστα ότι οι διμερείς ειρηνευτικές συνομιλίες πήραν παράταση λόγω των τελετών πένθους.

Η σορός του Αλί Χαμενεΐ αναμένεται να μεταφερθεί στην ιερή πόλη Κομ και στη συνέχεια σε σιιτικούς ιερούς τόπους στο γειτονικό Ιράκ, προτού επιστρέψει για την τελική ταφή στη Μασάντ. Παρά τη διπλωματική κινητικότητα για την εκτόνωση της κρίσης, οι δηλώσεις από την πλευρά του Ισραήλ παραμένουν σκληρές, με τον υπουργό Άμυνας, Ισραέλ Κατζ, να διαμηνύει ότι ο Αγιατολάχ εξοντώθηκε λόγω του σχεδίου του για την καταστροφή του εβραϊκού κράτους, προειδοποιώντας με την ίδια μοίρα οποιονδήποτε μελλοντικό Ιρανό ηγέτη ακολουθήσει την ίδια πολιτική.

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