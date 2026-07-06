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GOSSIP - LIFESTYLE

Τούνη: «Έχουν πάρει ρεπό όλες οι τόξικ κιτρινιάρικες εκπομπές και μπορώ να χαρώ το καλοκαιράκι σαν άνθρωπος»

τουνη
clock 14:00 | 06/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε ένα βίντεο στον προσωπικό της λογαριασμό στο instagram και εκφράζει τη χαρά της που από σήμερα και μέχρι το τέλος του καλοκαιριού δεν θα υπάρχουν τηλεοπτικές εκπομπές.

«Καλημέρα συμπεθέρα μου. Καλή Δευτερούλα, καλή εβδομάδα. Και ξέρεις πόσο ωραία εβδομάδα είναι αυτή ε; Πρώτη εβδομάδα μετά από πάρα πολύ καιρό χωρίς καθόλου κιτρινίλα γιατί όλες οι τόξικ σκ@@@εκπομπές έχουν πάρει ρεπό για καλοκαίρι. Μπορούμε πλέον να χαρούμε το καλοκαίρι μας κι εμείς σαν άνθρωποι με λιγότερα τόξικ θέματα, τα οποία δε βγάζουν πουθενά. Καλοκαιράκι λοιπόν από σήμερα» αναφέρει στο βίντεό της η Ιωάννα Τούνη.

τουνη

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