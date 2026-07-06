Καπουτζίδης: Εξήγησε γιατί δεν απαντάει σε ερωτήσεις για την πατρότητα

Ο Γιώργος Καπουτζίδής βρέθηκε καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Δε Γίνεται» και απάντησε τον λόγο που δεν απαντάει σε ερωτήσεις για την πατρότητα.

«Υπάρχει μια ερώτηση εδώ στις κάρτες μου από τους δημοσιογράφους μου, είναι πολύ τρυφερά γραμμένη η ερώτηση. Δεν θα την λογοκρίνω, απλά σκέφτομαι πώς θα το πω… Όπως εχθές που είχα καλεσμένη την Έλενα Παπαρίζου, θα τη ρωτούσα αν θέλει να γίνει μανούλα; Πώς θα ρωτήσω τον Γιώργο αν σκέφτεται την πατρότητα; Σκέφτομαι ότι είναι εξίσου αδιάκριτο με το να ρωτήσω μία γυναίκα καλεσμένη, αν θέλει να γίνει μάνα».

«Δεν θα σας απαντήσω σε αυτά τα πράγματα. Δεν είναι ότι είναι αδιάκριτο, είναι ότι αυτές οι ερωτήσεις -μιλάω γενικά, όχι για εμένα- μπορεί να γίνονται από έναν δημοσιογράφο με έναν πολύ γλυκό τρόπο. Οτιδήποτε όμως βλέπουμε στην τηλεόραση, μετά κόβεται, ράβεται, παίζεται από εδώ κι εκεί και γίνεται φασαρία και κακό...», σημείωσε.

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