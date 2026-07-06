Φοιτητικό στεγαστικό επίδομα: Ποιοι δικαιούνται έως 2.500 ευρώ – Οδηγός για τις αιτήσεις

Οι αιτήσεις για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα του ακαδημαϊκού έτους 2025-2026 έχουν ανοίξει, δίνοντας τη δυνατότητα σε χιλιάδες φοιτητές και τις οικογένειές τους να εξασφαλίσουν οικονομική ενίσχυση από 1.500 έως και 2.500 ευρώ. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα θα παραμείνει διαθέσιμη έως τις 31 Ιουλίου, ενώ οι δικαιούχοι αναμένεται να λάβουν τα χρήματα το φθινόπωρο. Παράλληλα, στο τέλος Νοεμβρίου προβλέπεται και η καταβολή της επιστροφής ενός ενοικίου, που μπορεί να φτάσει έως τα 800 ευρώ.

Η αίτηση υποβάλλεται ηλεκτρονικά μέσω της ειδικής πλατφόρμας του υπουργείου Παιδείας με τη χρήση των προσωπικών κωδικών TAXISnet. Βασική προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί η υποβολή της φορολογικής δήλωσης, καθώς σε διαφορετική περίπτωση η αίτηση απορρίπτεται αυτόματα.

Δικαιούχος του επιδόματος είναι, κατά κανόνα, ο γονέας που δηλώνει τον φοιτητή ως προστατευόμενο μέλος στη φορολογική δήλωση. Σε περίπτωση διαζευγμένων ή γονέων σε διάσταση, αίτηση υποβάλλει εκείνος που έχει δηλώσει τον φοιτητή ως εξαρτώμενο μέλος.

Κατ’ εξαίρεση, αίτηση μπορεί να υποβάλει ο ίδιος ο φοιτητής όταν είναι ορφανός και από τους δύο γονείς, όταν οι γονείς του κατοικούν μόνιμα στο εξωτερικό, όταν έχει συμπληρώσει το 25ο έτος της ηλικίας του ή όταν υποβάλλει ο ίδιος φορολογική δήλωση χωρίς να θεωρείται εξαρτώμενο μέλος.

Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι ο φοιτητής να είναι Έλληνας πολίτης ή υπήκοος κράτους-μέλους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, να διαθέτει ακαδημαϊκή ταυτότητα σε ισχύ, ελληνικό ΑΦΜ και να είναι φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

Τι χρειάζεται για την αίτηση

Κατά την υποβολή της αίτησης θα πρέπει να δηλωθούν ο αριθμός της ακαδημαϊκής ταυτότητας, ο ΑΜΚΑ και ο ΑΦΜ του φοιτητή, ο αριθμός του ηλεκτρονικού μισθωτηρίου, ο τραπεζικός λογαριασμός (IBAN), καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας του δικαιούχου.

Σε περίπτωση συγκατοίκησης απαιτούνται επιπλέον τα στοιχεία του δεύτερου φοιτητή και του προσώπου που εμφανίζεται στο αντίστοιχο μισθωτήριο. Με την οριστική υποβολή της αίτησης ο δικαιούχος δηλώνει υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία που καταχωρίστηκαν είναι αληθή.

Τα ποσά του επιδόματος

Το βασικό στεγαστικό επίδομα ανέρχεται σε 1.500 ευρώ. Αυξάνεται στα 2.000 ευρώ για φοιτητές που σπουδάζουν σε ΑΕΙ εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης, ενώ το ίδιο ποσό λαμβάνουν και όσοι συγκατοικούν με άλλον προπτυχιακό φοιτητή στην ίδια πόλη ή περιφερειακή ενότητα.

Η ανώτατη ενίσχυση των 2.500 ευρώ χορηγείται όταν ο φοιτητής σπουδάζει εκτός Αττικής και Θεσσαλονίκης και ταυτόχρονα συγκατοικεί με άλλον προπτυχιακό φοιτητή στην ίδια μισθωμένη κατοικία.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να ολοκληρώσουν έγκαιρα τη διαδικασία, καθώς μετά την εκπνοή της προθεσμίας δεν θα γίνονται δεκτές νέες αιτήσεις. Για χιλιάδες οικογένειες, το στεγαστικό επίδομα παραμένει μία από τις σημαντικότερες οικονομικές ενισχύσεις απέναντι στο αυξημένο κόστος στέγασης των φοιτητών.