Άγριος ξυλοδαρμός σε ιατρείο στο Χαϊδάρι: Του έκανε παρατήρηση για το κινητό (βίντεο)

Ένας άνδρας ξυλοκοπήθηκε άγρια μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Χαϊδάρι, επειδή έκανε μια παρατήρηση για το κινητό.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Mega, το περιστατικό συνέβη όταν το θύμα, που συνόδευε τη σύζυγό του στο ιατρείο, ζήτησε από τον άνδρα να βγει εκτός του χώρου για να μιλήσει στο κινητό. Αυτό, φαίνεται, πως ήταν αρκετό για να κάνει έξαλλο τον άνδρα, ο οποίος φέρεται να κινήθηκε εναντίον του και να τον χτύπησε με γροθιές και κλωτσιές. Στο σημείο κλήθηκε η Αστυνομία, όμως μέχρι την άφιξη των αστυνομικών ο δράστης είχε αποχωρήσει.

«Μίλαγε σε δύο κινητά ο κύριος μέσα στο ιατρείο και του έκανα παρατήρηση. Του λέω: σας παρακαλώ μιλάτε λίγο πιο σιγά ή βγείτε έξω να μιλήσετε στο κινητό, γιατί ενοχλείτε και μέσα σε δευτερόλεπτα, με πλάκωσε στο ξύλο», είπε ο κ. Γιώργος μιλώντας στο Mega.

«Καλέσαμε την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ήρθε η Αστυνομία, έκανε καταγραφή του συμβάντος. Με το που φύγανε και πήγαμε να κατέβουμε τις σκάλες, εμφανίστηκε μπροστά μου πάλι. Και με βούτηξε και μπήκε μπροστά η γυναίκα μου και ο γιατρός. Εγώ γύρισα πίσω στο ιατρείο. Μου είπε «σε περιμένω κάτω», τα κλασικά, «και ποιος είσαι εσύ» και αυτά».

«Δεν τον γνωρίζω καθόλου. Καθόλου. Σήμερα κατάφερα και μέσω του ονόματός του που μου δώσανε από την Αστυνομία, γιατί πήγα να τον αναγνωρίσω. Ψάχτηκα λίγο, γιατί κι εγώ επιχειρηματίας στο Χαϊδάρι είμαι. Βρήκαμε ποιος είναι, ότι έχει κατάστημα εδώ, ότι είναι λογιστής, ότι έχει δύο καταστήματα εδώ στο Χαϊδάρι».

Ο άνδρας έχει υποστεί σοβαρά τραύματα και όπως είπε, έχει ήδη υποβάλει μήνυση. «Καταρχήν πήγα στο νοσοκομείο. Έχω μαζέψει κάποια χαρτιά, όχι όλα γιατί αύριο θα πάω να μου βγάλουν τη παροχέτευση που έχουν στη μύτη για το αίμα, και θα πάρω και απ’ τον οφθαλμίατρο και απ’ τον ΩΡΛ. Έχω πάει σε ιατροδικαστή, έχει κάνει έκθεση, και έχω καταθέσει μήνυση στο Α.Τ. Χαϊδαρίου».

«Το χτύπημα ήτανε ένα, πάρα πολύ δυνατό στο μέτωπο. Είμαι με μαυρισμένο μάτι και ραγισμένο κόκκαλο στο διάφραγμα. Εκεί που του έκανα την παρατήρηση, και σηκώθηκα πάνω γιατί δεν θυμάμαι κι ακριβώς τι έγινε. Δηλαδή, αυτός ήταν απ’ τα αριστερά μου, η σύζυγός μου ήταν απ’ τα δεξιά μου, σηκώθηκα πάνω και κοίταξα την πλευρά της συζύγου προς τη δεξιά πλευρά, και σηκώθηκε πάνω και μου όρμηξε και με βάρεσε. Έτσι όπως με βάρεσε, οι υπόλοιποι ασθενείς μείναν με ανοιχτό το στόμα. Αυτό που με έχει έτσι θορυβήσει είναι το γεγονός ότι ο τύπος με περίμενε στις σκάλες και παρόλη την αστυνομία που ήρθε, ξαναεπιτέθηκε μετά».

Οι Αρχές έχουν ταυτοποιήσει τον δράστη, ο οποίος αναζητείται. Όπως έχει γίνει γνωστό, ο δράστης είχε επιτεθεί και σε άλλο άτομο στο παρελθόν, ο οποίος είχε προχωρήσει σε μήνυση.

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