ΒΟΑΚ: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στο ύψος του ΧΥΤΑ Ηρακλείου

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Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις μακράς διαρκείας θα ισχύουν σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου «BOAK», με απόφαση της Διεύθυνσης Αστυνομίας Ρεθύμνης, με σκοπό την εκτέλεση ασφαλτικών εργασιών.

Συγκεκριμένα, από τις 26.6.26 έως και τις 22.8.26 θα ισχύουν από το τμήμα Ν.Ε.Ο. Χανίων – Σητείας, από τη χ/θ 104+200 έως τη χ/θ 106+200 (ΧΥΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ) , και καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ώρου.

Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, η κυκλοφορία θα αποκατασταθεί νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

Η «Δικταίον Παραχωρήσεις» έχει λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για την ασφάλεια και εξυπηρέτηση των οδηγών, ενώ σχετικές προσωρινές σημάνσεις θα τοποθετηθούν με στόχο την πλήρη ενημέρωση όλων των οδηγών.

Η «Δικταίον Παραχωρήσεις» ευχαριστεί για την κατανόηση και εφιστά την προσοχή των οδηγών καθώς οι τελευταίοι οφείλουν να συμμορφώνονται πλήρως με τη σχετική σήμανση.

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