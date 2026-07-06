Προβληματισμός και ενστάσεις για το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης

Έντονο προβληματισμό και ενστάσεις διατυπώνουν οι Δήμοι για το νέο κώδικα της αυτοδιοίκησης που δημιουργεί μια καινούρια πραγματικότητα σαφώς πιο απαιτητική και πιεστική σε όλα τα επίπεδα λειτουργίας των Δήμων.

Ένα από τα ζητήματα που φαίνεται ότι απασχολεί έντονα την αυτοδιοίκηση, είναι αυτό της βαριάς ψηφιακής γραφειοκρατίας που εμφανίζεται έντονα τόσο στην οικονομική λειτουργία των Δήμων όσο και στη λειτουργία των τεχνικών υπηρεσιών.

Όπως προκύπτει οι Δήμοι καλούνται να ενημερώνουν ψηφιακά το αρμόδιο υπουργείο για όλους τους οικονομικούς δείκτες που αφορούν στη λειτουργία τους. Θα πρέπει να υπάρχει πλήρης ενημέρωση για τα έσοδα και την εισπραξιμότητα για την οποία ελέγχονται.

Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι πλέον οι Δήμοι οφείλουν να είναι απολύτως πιεστικοί σε σχέση με τις ανείσπρακτες οφειλές τους, και να λογοδοτούν για την εισπραξιμότητα τους η οποία εάν είναι ελλειμματική θα έχουν επιπτώσεις.

Έτσι την ίδια ώρα που δεν ικανοποιείται το πάγιο αίτημα της αυτοδιοίκησης για την ενίσχυση των πόρων της, οι Δήμοι με βάση το νέο κώδικα οφείλουν να διεκδικούν πιεστικά με βάση τα όσα προβλέπει ο νόμος από τους πολίτες τα απλήρωτα χρέη τους.

Σε αντίθετη περίπτωση εάν δεν το κάνουν θα υποστούν κυρώσεις, όπως επίσης θα υποστούν κυρώσεις και σε σχέση με τις απλήρωτες οφειλές τους καθώς ο κώδικας προβλέπει στο άρθρο 540 τεράστιες παρακρατήσεις που φτάνουν το 30% της μηνιαίας κρατικής επιχορήγησης σε Δήμους και Περιφέρειες που δεν εξυπηρετούν τις ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις τους σύμφωνα με τις επιταγές του μηχανισμού αποτροπής συσσώρευσης ληξιπρόθεσμων οφειλών προς τρίτους.

Στον αντίποδα όλων αυτών υπάρχει και η επιβράβευση των Δήμων με ειδικά μπόνους για όσους μπορούν να ανταποκριθούν στους δείκτες που ορίζει ο νέος κώδικας της αυτοδιοίκησης. Η κατάσταση αυτή όπως είναι φυσικό έχει δημιουργήσει μεγάλες πιέσεις στους Δήμους και ειδικά στους περιφερειακούς οι οποίοι βρίσκονται αντιμέτωποι με μια βαριά γραφειοκρατία την ίδια ώρα που αντιμετωπίζουν σοβαρότατα προβλήματα υποστελέχωσης με αποτέλεσμα να μην έχουν το υπόβαθρο για να ανταποκριθούν σε αυτές τις υποχρεώσεις.

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