Μαρινάκης για Σαμαρά: «Δεν θα κάνουμε πολιτική με τηλεοπτικές επαναλήψεις» (βίντεο)

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολιτικών συντακτών απάντησε σε ερώτηση σχετικά με τα βίντεο και τον ισχυρισμό του Αντώνη Σαμαρά ότι η κυβέρνηση δεν τον άκουσε, γι’ αυτό έφτασε η ΝΔ από το 40% στο 20%».

«Οι πολίτες τα δίνουν τα ποσοστά και κάθε μέρα κρινόμαστε από εκείνους και θα κριθούμε ξανά. Την τελευταία φορά που μίλησαν οι πολίτες, η παράταξη είχε σε δύο διαδοχικές εκλογές, δύο από τα υψηλότερα ποσοστά που έχει πάρει. Ως προς την ουσία, δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πω κάτι παραπάνω. Δεν θα καθόμαστε κάθε μέρα να σχολιάζουμε τέτοιου είδους δηλώσεις ή τοποθετήσεις. Αλλά αυτό που σκεφτόμουν είναι ότι – επειδή είναι και καλοκαίρι- στην τηλεόραση βλέπουμε πολλές επαναλήψεις ελληνικών σειρών που κάθε χρόνο, ενώ παίζονται ξανά και ξανά, σκίζουν ως προς τα νούμερα τηλεθέασης, γιατί μας αρέσουν πολύ. Πχ προ ημερών έβλεπα το Ρετιρέ, μία θρυλική σειρά. Δεν σημαίνει ότι αυτό που αποδίδει στην ελληνική τηλεόραση, θα αποδώσει και στην πολιτική», τόνισε ο κ. Μαρινάκης.

Σε σχέση με την φράση του κ. Σαμαρά περί «επιχειρημάτων προέδρου Εδεσσαϊκού», απάντησε: «Το προβληματικό των επιχειρημάτων αν θυμάμαι καλά το είχε ο αντιπρόεδρος του Εδεσσαϊκού, άρα μάλλον τα επιχειρήματα του προέδρου του Εδεσσαϊκού ήταν σωστά όπως και τα δικά μας».

«Δεν νομίζω ότι αυτό που απασχολεί τους ανθρώπους είναι η προσωπική ατζέντα οποιουδήποτε εξ ημών. Η πολιτική για να έχει αποτέλεσμα πρέπει να έχει αρχή, μέση και τέλος, σχέδιο και λύσεις και να βλέπει το παρόν και μέλλον. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το παρελθόν, αλλά αλίμονο αν κάθε φορά που κάποιος εξ ημών, σε μία μεγάλη παράταξη, είχε παράπονα και αντιρρήσεις, προχωρούσε σε μία προσωπική κίνηση. Τότε δεν θα μιλούσαμε για τη ΝΔ, αλλά για ένα μικρό, περιθωριακό κόμμα, που συνήθως τέτοιες περιπτώσεις βλέπουμε πολλές στον χώρο της αριστεράς. Εδώ μιλάμε για μία μεγάλη παράταξη όπου σίγουρα υπάρχουν διαφορετικές φωνές, αλλά στο τέλος της ημέρας, κοιτάζει τη μεγάλη εικόνα και στόχος είναι να ενισχύσουμε την παράταξη και όχι να την πληγώσουμε. Αλλά επιμένω, σταθερά, δεν θέλω να μπω σε μία διαρκή διαδικασία αντεγκλήσεων με έναν άνθρωπο που έχει φτάσει στο αξίωμα του πρωθυπουργού και που εγώ και πολλοί άλλοι, έχουμε σταθεί στο πλευρό του όταν ήταν πρόεδρος της ΝΔ», υπογράμμισε ο κ. Μαρινάκης.

Το απόσπασμα από το 11:25 κι έπειτα:

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