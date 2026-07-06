«Βόμβα» Σαμαρά: Κατέθεσε αίτηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για «πλήρη διερεύνηση» για το Predator

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Κλιμακώνει την κόντρα με την κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς.

Όπως γνωστοποίησε μέσω δελτίου Τύπου, ο πρώην πρωθυπουργός κατέθεσε στον κ.Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.

Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κ.Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ 'επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.

Η ανακοίνωση της πλευράς Σαμαρά

Ο πρώην πρωθυπουργός κ.Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στον κ.Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.

Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κ.Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ 'επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.

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