«Βόμβα» Σαμαρά: Κατέθεσε αίτηση στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου για «πλήρη διερεύνηση» για το Predator

Κλιμακώνει την κόντρα με την κυβέρνηση ο Αντώνης Σαμαράς.
Όπως γνωστοποίησε μέσω δελτίου Τύπου, ο πρώην πρωθυπουργός κατέθεσε στον κ.Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.
Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κ.Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ 'επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.
Η ανακοίνωση της πλευράς Σαμαρά
Ο πρώην πρωθυπουργός κ.Αντώνης Σαμαράς κατέθεσε στον κ.Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου αίτηση με την οποία ζητά την πλήρη διερεύνηση της παγίδευσής του με το κατασκοπευτικό λογισμικό Predator.
Στην αίτηση, μεταξύ άλλων, ο κ.Σαμαράς αναφέρει ότι έχει κατ 'επανάληψη ζητήσει δημοσίως από την κυβέρνηση απαντήσεις επί του θέματος, χωρίς να υπάρχει καμία ανταπόκριση μέχρι σήμερα.
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