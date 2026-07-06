Αυστηροί έλεγχοι στα λιμάνια εν όψει της θερινής εξόδου

Στο λιμάνι του Πειραιά και ειδικότερα στα πλοία της ακτοπλοΐας αναμένεται να βρεθεί μέσα στην εβδομάδα, πιθανότατα το πρωί της Τετάρτης, ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, στο πλαίσιο της αυξημένης θερινής επιβατικής κίνησης.

Ο υπουργός έχει καταστήσει σαφές ότι δεν θα υπάρξει καμία έκπτωση στα ζητήματα ασφάλειας, επισημαίνοντας πως έχουν δοθεί ρητές εντολές στην ηγεσία του Λιμενικού Σώματος και στις κατά τόπους Λιμενικές Αρχές για εντατικούς ελέγχους σε όλα τα λιμάνια της χώρας.

Σύμφωνα με τον ίδιο, ήδη έχουν πραγματοποιηθεί περισσότεροι από 1.300 τακτικοί και έκτακτοι έλεγχοι σε ακτοπλοϊκά πλοία, ημερόπλοια, τουριστικά σκάφη, πορθμεία και λιμενικές υποδομές. Πρόσθεσε, δε, ότι οι έλεγχοι θα συνεχιστούν σε όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού, ενώ όπου διαπιστώνονται παραβάσεις θα επιβάλλονται αυστηρά πρόστιμα.

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