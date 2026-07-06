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ΚΡΗΤΗ

Ηράκλειο: Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τη Μαρία Αντωνογιαννάκη

Μαρία Αντωνογιαννάκη
clock 07:33 | 06/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Θλίψη έχει σκορπίσει στη δημοσιογραφική κοινότητα του Ηρακλείου η είδηση του θανάτου της συναδέλφου, Μαρίας Αντωνογιαννάκη που εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Κυριακής (05.07) μέσα στο αυτοκίνητο της, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Η 46χρονη γνωστή δημοσιογράφος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Ωστόσο ήταν ήδη αργά για την άτυχη γυναίκα. Η Ελληνική Αστυνομία αποδίδει τον αιφνίδιο χαμό της σε παθολογικά αίτια.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία και τον δημοσιογραφικό κόσμο. Η Μαρία Αντωνογιαννάκη είχε μακρά και αξιόλογη επαγγελματική διαδρομή, καθώς εργάστηκε για πολλά χρόνια στον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV, ενώ είχε και έντονη παρουσία στην εφημερίδα «Νέα Κρήτη».

Η κηδεία της 46ψρονης Μαρίας θα γίνει σήμερα στις 16.00 το απόγευμα. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού, και η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Ηρακλείου. Η σορός της Μαρίας θα βρίσκεται στον ναό για το τελευταίο αντίο από τις 15:30. 

Η διεύθυνση και οι δημοσιογράφοι του Ράδιο Κρήτη και του ekriti.gr εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσης και στον όμιλο της Κρήτη TV καθώς και στους συναδέλφους της. 

κηδειόχαρτο μαρία

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