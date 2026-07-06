Ηράκλειο: Συγγενείς και φίλοι αποχαιρετούν τη Μαρία Αντωνογιαννάκη

Θλίψη έχει σκορπίσει στη δημοσιογραφική κοινότητα του Ηρακλείου η είδηση του θανάτου της συναδέλφου, Μαρίας Αντωνογιαννάκη που εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Κυριακής (05.07) μέσα στο αυτοκίνητο της, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη.

Η 46χρονη γνωστή δημοσιογράφος βρέθηκε χωρίς τις αισθήσεις της και άμεσα ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ. Ωστόσο ήταν ήδη αργά για την άτυχη γυναίκα. Η Ελληνική Αστυνομία αποδίδει τον αιφνίδιο χαμό της σε παθολογικά αίτια.

Η είδηση έχει προκαλέσει βαθιά θλίψη στην τοπική κοινωνία και τον δημοσιογραφικό κόσμο. Η Μαρία Αντωνογιαννάκη είχε μακρά και αξιόλογη επαγγελματική διαδρομή, καθώς εργάστηκε για πολλά χρόνια στον τηλεοπτικό σταθμό Κρήτη TV, ενώ είχε και έντονη παρουσία στην εφημερίδα «Νέα Κρήτη».

Η κηδεία της 46ψρονης Μαρίας θα γίνει σήμερα στις 16.00 το απόγευμα. Η εξόδιος ακολουθία θα ψαλεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιωάννη Κνωσού, και η ταφή θα γίνει στο νέο κοιμητήριο Ηρακλείου. Η σορός της Μαρίας θα βρίσκεται στον ναό για το τελευταίο αντίο από τις 15:30.

Η διεύθυνση και οι δημοσιογράφοι του Ράδιο Κρήτη και του ekriti.gr εκφράζουν τα θερμά συλλυπητήρια στην οικογένεια της εκλιπούσης και στον όμιλο της Κρήτη TV καθώς και στους συναδέλφους της.

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