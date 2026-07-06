Βραζιλία-Νορβηγία 1-2: Οι «Βίκινγκ» έγραψαν ιστορία – Σούπερ βόμβα!(vid)

Το θαύμα της Νορβηγίας στο Μουντιάλ 2026 συνεχίζεται και κανείς δεν ξέρει που μπορεί, πλέον, να φτάσει η ομάδα του Στάλε Σολμπάκεν. Με το... θηρίο της (Ερλινγκ Χαάλαντ) να ξαναχτυπά (δις) η Νορβηγία επικράτησε 2-1 της Βραζιλίας στο Νιου Τζέρσεϊ και για πρώτη φορά στην Ιστορία της θα βρεθεί σε προημιτελική φάση Παγκοσμίου Κυπέλλου, αφήνοντας εκτός ένα από τα φαβορί για την κατάκτηση του τροπαίου. Πλέον, θα περιμένει το νικητή του Μεξικό-Αγγλία, για να μάθει τον αντίπαλό της στους «8» του τουρνουά...

Για να φτάσει σε αυτό τον θρίαμβο, η καταπληκτική ομάδα του Σολμπάκεν είχε δύο μεγάλους πρωταγωνιστές στο αποψινό παιχνίδι. Τον γκολκίπερ Νίλαντ, που έκανε το ματς της ζωής του με σωτήριες αποκρούσεις και αποκορύφωμα το πέναλτι του Γκιμαράες στο ξεκίνημα του ματς, αλλά και τον Χάαλαντ, ο οποίος με δύο γκολ ήταν αυτός που πήρε από το χέρι την ομάδα του (έφτασε τα 7 γκολ, όσα οι Μέσι και Εμπαπέ) και την έστειλε στα προημιτελικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Η Βραζιλία έχασε τεράστια ευκαιρία για να προηγηθεί στο 14'. Ο Αγερ ανέτρεψε τον Κούνια στη μεγάλη περιοχή, ο διαιτητής Ίλφαθ έδειξε να συνεχιστεί το ματς, αλλά το VAR (σωστά) παρενέβη και μετά την εξέταση της φάσης στο μόνιτορ ο Αμερικανός ρέφερι διόρθωσε το λάθος του. Ο Γκιμαράες ανέλαβε την εκτέλεση του πέναλτι, ωστόσο, ο Νίλαντ έπεσε σωστά και απέτρεψε το 1-0.

Σε μεγάλη μέρα ο γκολκίπερ των Νορβηγών είπε άλλες δύο φορές «όχι» σε... καθαρές ευκαιρίες της «Σελεσάο» από τους Μαρτινέλι και Βινίσιους, πραγματοποιώντας σωτήριες αποκρούσεις, ενώ το ίδιο έκανε για λογαριασμό της Βραζιλίας ο Άλισον στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους μπλοκάροντας με διπλή προσπάθεια το σουτ του εντελώς αμαρκάριστου Έντεγκααρντ μέσα στην περιοχή.

Ανεπανάληπτη ευκαιρία έχασε για την Βραζιλία ο Έντρικ στο 59', ένα λεπτό μετά την είσοδό του στον αγωνιστικό χώρο αντί του Κούνια. Από την ασίστ του Βινίσιους ο επιθετικός της Ρεάλ Μαδρίτης βρέθηκε απέναντι από τον Νίλαντ, αλλά το τελείωμα του δεν ήταν καλό και η μπάλα έφυγε άουτ.

Στο 61' ο Νορβηγός γκολκίπερ έκανε νέα δύσκολη απόκρουση στο δυνατό σουτ του Ράιαν, μη επιτρέποντας γι' άλλη μια φορά στην ομάδα του Αντσελότι να πάρει το προβάδισμα. Δεκαπέντε λεπτά πριν το 90' ήταν η σειρά του Άλισον να απομακρύνει σωτήρια το βολέ του Σέλντερουπ.

Τη λύση για τη Νορβηγία έδωσε ποιος άλλος; Ο τεράστιος Έρλινγκ Χάαλαντ. Στο 79' από σέντρα του Σέλντερουπ ο στράικερ της Σίτι νίκησε στον αέρα τον Μαγκαγιάες και με καρφωτή κεφαλιά έγραψε το 1-0. Ήταν το έκτο του γκολ στο Μουντιάλ...

Στο 85' η Βραζιλία είχε δοκάρι, αφού παρενεβλήθη και ο Νίλαντ για να αποσοβήσει τα χειρότερα, ενώ ένα λεπτό μετά ο Κασεμίρο απέτυχε να σκοράρει από εξαιρετικά πλεονεκτική θέση. Ο Χάαλαντ, όμως, δεν έκανε το ίδιο στο 90' και με συρτό διαγώνιο σουτ έγραψε το 2-0.

Η Βραζιλία κατάφερε να μειώσει με το πέναλτι του Νεϊμάρ στο 90'+10, αλλά δεν μπόρεσε να κάνει κάτι περισσότερο, καθώς το 2-1 δεν άλλαξε...

Διαιτητής: Ι. Ιλφαθ (ΗΠΑ)



Κίτρινες: Νεϊμάρ

ΒΡΑΖΙΛΙΑ (Κάρλο Αντσελότι): Άλισον, Μαγκαγιάες, Μαρκίνιος, Ντανίλο, Ντόουγκλας Σάντος, Κασεμίρο, Γκιμαράες (79' Έντερσον), Βινίσιους, Κούνια (58' Εντρικ), Μαρτινέλι (67' Νεϊμάρ), Ράιαν (67' Ντανίλο Σάντος)

ΝΟΡΒΗΓΙΑ (Στάλε Σολμπάκεν): Νίλαντ, Αγερ, Βόλφε (90'+5 Όστιγκαρντ), Χέγκεμ, Μπεργκ, Μπέργκε, Έντεγκααρντ, Σόρλοτ (46' Μπομπ), Χάαλαντ, Νούσα (46' Σέλντερουπ), Ρίερσον (63' Αουρσνες)