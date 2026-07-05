Ο ΟΠΕΚ+ ενέκρινε την περαιτέρω αύξηση παραγωγής πετρελαίου

Ο ΟΠΕΚ+ συμφώνησε σε περαιτέρω αύξηση των στόχων παραγωγής από τον Αύγουστο, όπως ανακοίνωσε η ομάδα σε δήλωση την Κυριακή, ενισχύοντας έτσι την παγκόσμια προσφορά σε μια περίοδο που οι τιμές του πετρελαίου σημειώνουν πτώση λόγω της σταδιακής επαναλειτουργίας του Στενού του Ορμούζ για τις εξαγωγές πετρελαίου.

Η ομάδα των πετρελαιοπαραγωγών συμφώνησε, κατά τη διάρκεια διαδικτυακής συνάντησης, να αυξήσει τις ποσοστώσεις κατά 188.000 βαρέλια την ημέρα από τον Αύγουστο, επιπλέον των αντίστοιχων αυξήσεων για τον Ιούνιο και τον Ιούλιο.

Τα επτά βασικά μέλη του ΟΠΕΚ+, ο οποίος συγκεντρώνει τον ΟΠΕΚ και συμμάχους παραγωγούς, συμπεριλαμβανομένης της Ρωσίας, έχουν αυξήσει τις ποσοστώσεις παραγωγής τους από τον Απρίλιο έως τον Ιούλιο κατά σχεδόν 800.000 βαρέλια την ημέρα.

Ωστόσο, η αύξηση αυτή παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό στα χαρτιά λόγω του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν, ο οποίος οδήγησε στο κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ για τη διέλευση δεξαμενόπλοιων ορισμένων από τα σημαντικότερα μέλη του ΟΠΕΚ+, όπως η Σαουδική Αραβία, το Κουβέιτ και το Ιράκ.

Η παραγωγή αρχίζει να ανακάμπτει

Η παραγωγή του ΟΠΕΚ+ μειώθηκε στα 33,13 εκατομμύρια bpd τον Μάιο, σύμφωνα με στοιχεία του ΟΠΕΚ, από τα 42,77 εκατομμύρια bpd του Φεβρουαρίου. Άρχισε να ανακάμπτει τον Ιούνιο χάρη στις προσπάθειες των ΗΠΑ να βοηθήσουν τα ΗΑΕ και άλλες χώρες του ΟΠΕΚ+ να εξάγουν περισσότερο πετρέλαιο, αλλά παραμένει κάτω από τα προπολεμικά επίπεδα.

Παρά τις συνεχιζόμενες διαταραχές στην προσφορά, οι τιμές του πετρελαίου έχουν επιστρέψει στα προπολεμικά επίπεδα, υπό την πίεση των μειωμένων εισαγωγών της Κίνας, των αυξημένων εξαγωγών από παραγωγούς εκτός Μέσης Ανατολής και μιας ρεκόρ παγκόσμιας αποδέσμευσης στρατηγικών αποθεμάτων που συντονίστηκε από τον Διεθνή Οργανισμό Ενέργειας.

"Η ομάδα των επτά συνέχισε να χαλαρώνει τις περικοπές στην παραγωγή της, όπως ήταν ευρέως αναμενόμενο", δήλωσε ο αναλυτής της UBS, Giovanni Staunovo. "Η προσοχή βραχυπρόθεσμα θα παραμείνει στο πόσα δεξαμενόπλοια θα καταφέρουν να διασχίσουν το Στενό του Ορμούζ και πόσο γρήγορα θα ανακάμψουν η ζήτηση και οι εισαγωγές αργού πετρελαίου από την Κίνα".

Ένα μνημόνιο κατανόησης μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης για τον τερματισμό του πολέμου συνέβαλε επίσης στο να πείσει τους εμπόρους ότι η προσφορά θα επανέλθει τελικά στα κανονικά επίπεδα.

Το Ιράκ πιέζει για υψηλότερες ποσοστώσεις

Οι τιμές του αργού πετρελαίου Brent κυμάνθηκαν κοντά στα 72 δολάρια ανά βαρέλι την Παρασκευή, σημειώνοντας πτώση από τα πρόσφατα υψηλά επίπεδα άνω των 120 δολαρίων ανά βαρέλι και επιστρέφοντας στα επίπεδα που επικρατούσαν λίγο πριν την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

Εκτός από τη συμφωνία για τους στόχους παραγωγής, ο ΟΠΕΚ+ αντιμετωπίζει και άλλες προκλήσεις, μετά την αποχώρηση των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων από την ομάδα και την ένδειξη από το Ιράκ ότι επιθυμεί υψηλότερες ποσοστώσεις.

Ο ΟΠΕΚ+ περιλαμβάνει 21 μέλη, μεταξύ των οποίων και το Ιράν, αλλά τα τελευταία χρόνια μόνο οι επτά χώρες — και τα ΗΑΕ μέχρι την αποχώρησή τους — συμμετείχαν στη διαχείριση της μηνιαίας παραγωγής.

Αυτοί οι επτά παραγωγοί — η Σαουδική Αραβία, η Ρωσία, το Ιράκ, το Κουβέιτ, η Αλγερία, το Καζακστάν και το Ομάν — αυξάνουν την παραγωγή τους στο πλαίσιο της σταδιακής άρσης της περικοπής προσφοράς κατά 1,65 εκατομμύρια bpd που είχε συμφωνηθεί το 2023, όταν η ομάδα περιλάμβανε ακόμη τα ΗΑΕ.

Τα ΗΑΕ αποχώρησαν από τη συμμαχία στα τέλη Απριλίου, επειδή ήθελαν να ευθυγραμμίσουν στενότερα την παραγωγική τους ικανότητα με την παραγωγή τους, χωρίς τους περιορισμούς παραγωγής που επιβάλλονται από την ομάδα.

Από τον Αύγουστο, λαμβάνοντας υπόψη την αποχώρηση των ΗΑΕ από την 1η Μαΐου, τα επτά βασικά μέλη θα εξακολουθούν να έχουν περίπου 379.000 bpd της αρχικής περικοπής να επιστρέψουν στην αγορά, σύμφωνα με υπολογισμούς του Reuters.

Με την αύξηση του Αυγούστου να έχει πλέον αποφασιστεί, θα έχουν αναστρέψει πλήρως την περικοπή του 2023, εάν προχωρήσουν σε μία ακόμη αύξηση περίπου του ίδιου μεγέθους για τον Σεπτέμβριο κατά την επόμενη συνάντησή τους στις 2 Αυγούστου.

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