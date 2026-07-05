Ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις – Προσδοκίες στην Κρήτη για τόνωση της αγοράς

Από τη Δευτέρα 13 Ιουλίου ξεκινούν οι θερινές εκπτώσεις, οι οποίες θα διαρκέσουν έως και τις 31 Αυγούστου. Ο εμπορικός κόσμος ευελπιστεί ότι η αυξημένη τουριστική κίνηση των επόμενων εβδομάδων θα δώσει ώθηση στην αγορά και θα ενισχύσει την κατανάλωση.

Οι επιχειρηματίες της Κρήτης προσδοκούν ότι οι επισκέπτες του νησιού θα συμβάλουν στην αύξηση του τζίρου, καθώς μέχρι σήμερα η αγοραστική κίνηση δεν έχει ανταποκριθεί στις αρχικές εκτιμήσεις.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της εκπτωτικής περιόδου, τα εμπορικά καταστήματα θα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν προαιρετικά και την Κυριακή 19 Ιουλίου, με προτεινόμενο ωράριο από τις 11:00 έως τις 18:00.

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