Κρήτη: Εκκενώθηκε ξενοδοχείο μετά από φωτιά σε δωμάτιο (βίντεο)

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Συναγερμός σήμανε το μεσημέρι στα Χανιά, όταν φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν τις 2 σε ξενοδοχείο στην πλατεία 1866, στο κατάμεστο κέντρο της πόλης, προκαλώντας άμεση κινητοποίηση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις, οι οποίες προχώρησαν σε ταχεία επέμβαση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς, ενώ παράλληλα έγινε προληπτική εκκένωση του ξενοδοχείου για λόγους ασφαλείας, καθώς η φωτιά εκδηλώθηκε σε χώρο κουζίνας δωματίου.

(Βίντεο και φωτογραφία από zarpanews)

Η επέμβαση των πυροσβεστών απέτρεψε την επέκταση της φωτιάς και την πρόκληση μεγαλύτερων ζημιών στο κτίριο, ενώ δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

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