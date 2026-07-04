Λίτσα Πατέρα: "Δεν είχα προβλέψει όλες αυτές τις αλλαγές που βλέπουμε στις εκπομπές τη φετινή σεζόν"

Η Λίτσα Πατέρα μίλησε στην κάμερα της εκπομπής της Κατερίνας Καινούργιου, «Super Κατερίνα» και αναφέρθηκε στο φετινό τηλεοπτικό τοπίο και για το πλήθος των αλλαγών σε εκπομπές.

«Είμαι πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ. Συνεχίζουμε τα γυρίσματα στην εκπομπή και είναι πάρα πολύ καλό αυτό, με ενδιαφέρει πάρα πολύ, γιατί είναι περισσότερος χρόνος για να δείξω τι λέω και αυτά. Γράφω όποτε θέλω, οπότε μπορώ να γράψω 5 – 10 μέρες μπροστά για να φύγω όποτε θέλω για διακοπές», επισήμανε αρχικά η γνωστή αστρολόγος.

«Δεν είχα προβλέψει όλες αυτές τις αλλαγές που βλέπουμε στις εκπομπές τη φετινή σεζόν, αλλά σε γενικές γραμμές κάθε τι δεν πρέπει να ανανεώνεται; Είμαστε πάρα πολλά χρόνια με τα ίδια πράγματα. Το αποτέλεσμα θα δείξει, πάντοτε. Κάνεις μια αλλαγή και περιμένεις το αποτέλεσμα», πρόσθεσε η Λίτσα Πατέρα.

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