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GOSSIP - LIFESTYLE

Νικολοπούλου: "Δεν θα με ξαναβλέπατε ποτέ στο δελτίο ειδήσεων"

νικολ
clock 10:00 | 04/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ειρήνη Νικολοπούλου μίλησε στην κάμερα της εκπομπής «Breakfast@Star» ξεκαθάρισε ότι αυτό το κεφάλαιο των δελτίων ειδήσεων έχει πλέον κλείσει για εκείνη.

«Δεν θα με ξαναβλέπατε ποτέ στο δελτίο ειδήσεων. Έχει κλείσει αυτό το κεφάλαιο για μένα», δήλωσε αρχικά.

 «Το πρωινάδικο όπως εξελίχθηκε δεν μου ταίριαζε. Δεν θα ήμουν σωστή και δεν ήμουν. Αισθανόμουν πολύ καλύτερα με το κοστούμι του δελτίου ειδήσεων και εκπομπών λόγου και συνεντεύξεων με ξένες προσωπικότητες, παρά να χορεύω στο στούντιο, το οποίο το έκανε τέλεια η Ρούλα Κορομηλά γι’ αυτό και έγινε σταρ. Η Ελένη Μενεγάκη, όταν πήρε τη σκυτάλη έφερε τη δική της φρεσκάδα. Θέλει μια ελαφράδα το πρωινό. Δεν γίνεται να είσαι BBC», πρόσθεσε.

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