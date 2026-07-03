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GOSSIP - LIFESTYLE

Νέες φωτογραφίες της Ναταλίας Λιονάκη από τη ζωή της ως μοναχή

Λιονακη
clock 21:00 | 03/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Αποκλειστικές εικόνες που προβλήθηκαν στην εκπομπή «Super Κατερίνα» καταγράφουν τη σημερινή καθημερινότητα της Ναταλίας Λιονακη, η οποία ως μοναχή Φεβρωνία  διακονεί στην Αφρική.

Στις φωτογραφίες συμμετέχει στις ακολουθίες μαζί με τις υπόλοιπες μοναχές, ενώ καταγράφεται και να εργάζεται για την ανέγερση της Μονής της Παναγίας της Τριχερούσας στην Τανζανία, συμβάλλοντας ενεργά στην ολοκλήρωση του έργου.

Η ζωή της μοιράζεται ανάμεσα σε δύο μοναστικές κοινότητες. Βρίσκεται τόσο στην Ιερά Μονή Οσίας Μακρίνας στη νότια Τανζανία όσο και στη Μονή της Παναγίας της Τριχερούσας, όπου συμμετέχει καθημερινά τόσο στις λατρευτικές όσο και στις πρακτικές εργασίες του μοναστηριού.

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