Βλαντή: «Οι γονείς σήμερα έχουν ξεφύγει ως προς την ελευθερία που δίνουν στα παιδιά τους»

Η Ραμόνα Βλαντή παραχώρησε συνέντευξη στο Βreakfast και μίλησε για το ξεκίνημά της στη μόδα, την εποχή που ήρθε στην Ελλάδα, τους γονείς που αφήνουν μεγάλη ελευθερία στα παιδιά τους

«Ασχολούμαι πολύ με τα παιδιά μου και νομίζω ότι έχω κάνει πολύ καλή δουλειά μέχρι στιγμής. Οι γονείς σήμερα έχουν ξεφύγει ως προς την ελευθερία που δίνουν στα παιδιά τους. Δεν γίνεται 12 χρονών να φτιάχνουν τα νύχια τους και τις βλεφαρίδες τους.

Εγώ είμαι εντελώς διαφορετική στην προσωπική μου ζωή απ’ ότι στην τηλεοπτική μου περσόνα. Δεν έχω απασχολήσει ποτέ με την προσωπική μου ζωή, θεωρώ ότι έχω πολλά άλλα πράγματα να προσφέρω απ’ ότι έναν σύντροφο», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης

Βανδή – Μπισμπίκης: Μαζί στην Κρήτη για γυρίσματα και χαλάρωση

Καινούργιου: Αυτός είναι ο λόγος που οδηγήθηκε στο νοσοκομείο