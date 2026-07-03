ΠΑΡ.03 Ιου 2026 16:38
radio icon100.6 FM KnossosFM
radio icon101.5 FM Ράδιο Κρήτη
GOSSIP - LIFESTYLE

Βλαντή: «Οι γονείς σήμερα έχουν ξεφύγει ως προς την ελευθερία που δίνουν στα παιδιά τους»

ραμόνα
clock 15:00 | 03/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
Δείτε περισσότερα άρθρα μας στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Add ekriti.gr on Google

Η Ραμόνα Βλαντή παραχώρησε συνέντευξη στο Βreakfast  και μίλησε για το ξεκίνημά της στη μόδα, την εποχή που ήρθε στην Ελλάδα, τους γονείς που αφήνουν μεγάλη ελευθερία στα παιδιά τους

«Ασχολούμαι πολύ με τα παιδιά μου και νομίζω ότι έχω κάνει πολύ καλή δουλειά μέχρι στιγμής. Οι γονείς σήμερα έχουν ξεφύγει ως προς την ελευθερία που δίνουν στα παιδιά τους. Δεν γίνεται 12 χρονών να φτιάχνουν τα νύχια τους και τις βλεφαρίδες τους.

Εγώ είμαι εντελώς διαφορετική στην προσωπική μου ζωή απ’ ότι στην τηλεοπτική μου περσόνα. Δεν έχω απασχολήσει ποτέ με την προσωπική μου ζωή, θεωρώ ότι έχω πολλά άλλα πράγματα να προσφέρω απ’ ότι έναν σύντροφο», είπε χαρακτηριστικά.

Διαβάστε επίσης

Βανδή – Μπισμπίκης: Μαζί στην Κρήτη για γυρίσματα και χαλάρωση

Καινούργιου: Αυτός είναι ο λόγος που οδηγήθηκε στο νοσοκομείο

google news icon

Ακολουθήστε το ekriti.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις για την Κρήτη και όχι μόνο.

Ραμόνα Βλαντή Γονείς
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Όλες οι ειδήσεις
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
Ράδιο Κρήτη © | 2013 -2026 ekriti.gr Όροι Χρήσης | Ταυτότητα Designed by Cloudevo, developed by Pixelthis