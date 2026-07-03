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Καινούργιου: Αυτός είναι ο λόγος που οδηγήθηκε στο νοσοκομείο

καινούριγου
clock 13:00 | 03/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Κατερίνα Καινούργιου απουσίαζε από τη χθεσινή εκπομπή, καθώς μια ξαφνική αδιαθεσία την οδήγησε στο νοσοκομείο. Η παρουσιάστρια επέστρεψε κανονικά  σήμερα στην εκπομπή και αποκάλυψε τον λόγο της απουσίας της.

 «Καλημέρα σε όλους! Τελευταία εκπομπή για τη φετινή σεζόν, με συγχωρείτε δεν ήμουν χθες… Θα σας πω τι έπαθα. Έπαθα ίλιγγο θέσεως, είναι ό,τι χειρότερο μου έχει συμβεί. Ειλικρινά σας μιλάω. Είναι τρομακτικό, είναι αυτό που σε πιάνει ίλιγγος και δεν μπορείς να σηκωθείς, να κάνεις τίποτα, πανικοβάλλεσαι και καλό είναι να πας απευθείας στο νοσοκομείο. Πήγα στο νοσοκομείο, μου έκαναν κάποιες ειδικές ασκήσεις, μου έδωσαν μια αγωγή. Αυτό συνήθως ξεκινάει από τα αυτιά, από τον λαβύρινθο… Ξέρω ότι είναι κάτι σύνηθες, πολλοί από εσάς το παθαίνετε. Θέλει ψυχραιμία και όλα καλά, ήταν αρκετά σοβαρό. Σήμερα είμαι κοντά σας, αλλά δεν μπορώ να κάνω πολύ έντονες κινήσεις», είπε η παρουσιάστρια.

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Κατερίνα Καινούργιου Νοσοκομείο
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