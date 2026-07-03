Ρούλα Κορομηλά: Η φωτογραφία αγκαλιά με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου

Η Ρούλα Κορομηλά βρέθηκε με τον Γρηγόρη Αρναούτογλου και πόσταρε φωτογραφία από τη συνάντησή τους στα social media και αναφέρθηκε σε εκείνον.

«Δύο συνάδελφοι που αγαπήσαμε και υπηρετήσαμε την ψυχαγωγία με όλη μας την ψυχή .Εμείς που ξέρουμε καλά τι σημαίνει ψυχαγωγία αναγνωρίζουμε την αξία και την προσφορά της αλλά κ το μεράκι, το άγχος, το πάθος και τις δυσκολίες που κρύβονται πίσω από τις κάμερες.

Η τηλεόραση είναι πάνω από όλα επικοινωνία και συναίσθημα και ο Γρηγόρης το γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα. Η συνέπεια κ ο σεβασμός που δείχνει προς τους τηλεθεατές είναι μερικά από τα χαρίσματα που διαθέτει.

Η αυθεντικότητα, το πηγαίο ταλέντο,η ασταμάτητη δουλειά και η θετική του ενέργεια αποτελούν έμπνευση, αποδοχή κ επιτυχία. Ο Γρηγόρης ξέρει πώς να κερδίζει τις καρδιές μας .

Η αγάπη και η εμπιστοσύνη που εισπράττει από τον κόσμο είναι η μεγαλύτερη απόδειξη κ ικανοποίηση για την σκληρή δουλειά που προσφέρει…



Σε μια φωτογραφία λοιπόν, αναμνήσεις, σεβασμός, θαυμασμός τηλεοπτικές ιστορίες και πολύ αγάπη. Καλή συνέχεια στα όμορφα ταξίδια σου», έγραψε στην ανάρτησή της.

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