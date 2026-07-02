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GOSSIP - LIFESTYLE

Nara Smith: Η 2χρονη κόρη της διαγνώστηκε με καρκίνο

Nar
clock 21:00 | 02/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Με ένα ιδιαίτερα συγκινητικό βίντεο στον λογαριασμό της στο Instagram, η Nara Smith αποκάλυψε ότι η δύο ετών κόρη της, Whimsy Lou, διαγνώστηκε με καρκίνο στα τέλη της περασμένης χρονιάς, εξηγώντας για πρώτη φορά γιατί είχε απομακρυνθεί από τα social media τους τελευταίους μήνες.

Η 24χρονη Influencer και συγγραφέας βιβλίων μαγειρικής περιέγραψε ότι όλα ξεκίνησαν όταν η ίδια και ο σύζυγός της, το μοντέλο Lucky Blue Smith, παρατήρησαν κάτι ανησυχητικό στην κόρη τους και την μετέφεραν στα επείγοντα.

Λίγο αργότερα, ο παιδίατρός τους τούς παρέπεμψε άμεσα σε παιδιατρικό νοσοκομείο, όπου, μετά από ακτινογραφίες, υπερηχογραφήματα και βιοψία, οι γιατροί επιβεβαίωσαν τη διάγνωση. Όπως τους ενημέρωσαν, η ασθένεια είχε ήδη εξαπλωθεί και η μικρή έπρεπε να ξεκινήσει αμέσως χημειοθεραπείες. Η Nara Smith δεν αποκάλυψε ποια μορφή καρκίνου αντιμετωπίζει η κόρη της ούτε έδωσε περισσότερες λεπτομέρειες για τη σημερινή κατάσταση της υγείας της.

Η ίδια εξομολογήθηκε πως η συγκεκριμένη περίοδος ήταν η πιο δύσκολη της ζωής της, καθώς κλήθηκε να διαχειριστεί τη θεραπεία της κόρης της ενώ βρισκόταν σε λοχεία μετά τη γέννηση του τέταρτου παιδιού της, φροντίζοντας παράλληλα και τα υπόλοιπα παιδιά της αλλά και τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις.

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