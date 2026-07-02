Η Ιωάννα Τούνη «αδειάζει» τον Γιώργο Λιάγκα και την εκπομπή του

O Γιώργος Λιάγκας μέσα από την εκπομπή Πρωινό κατηγόρησε την Ιωάννα Τουνη για επίδειξη πλούτου, ωστόσο εκείνη δεν άφησε αναπάντητα όσα ειπώθηκαν και ξέσπασε μέσα από τα social media.

Η Iωάννα Τούνη χαρακτήρισε «ψέματα» όσα ακούστηκαν, επισημαίνοντας πως τα χαρτονομίσματα που κρατούσε δεν ήταν των 500 ευρώ, αλλά μπαλινέζικα, με συνολική αξία μικρότερη των πέντε ευρώ.

«Το ότι η ελληνική τηλεόραση είναι ο απόλυτος βούρκος το γνώριζα, γι’ αυτό κιόλας είμαι απόλυτα αποστασιοποιημένη από όλο αυτό. Το ότι δεν υπάρχει στοιχειώδης δημοσιογραφία, επίσης το γνώριζα να σου πω την αλήθεια. Αλλά πάντα βρίσκουν τρόπο να με εκπλήσσουν άνθρωποι, οι οποίοι έχουν και καίριες θέσεις χρόνια στην τηλεόραση, και που προσδιορίζονται μάλιστα ως δημοσιογράφοι, κεντρικοί παρουσιαστές.

Προς ενημέρωση όλων αυτών, είμαι για αρχή πάρα πολύ κουρασμένη να σας πω, δεν έχω καμία διάθεση να κάνω αυτό το βίντεο, απλά έχω κατέβει μόλις από υπερατλαντική πτήση και έχω ακούσει τα πάντα, έχω ακούσει τα πάντα, έχω λάβει άπειρα μηνύματα για έναν πανικό που προκλήθηκε στη χώρα, γιατί δεν ξέρω κι εγώ τι συνέβη, για ένα χιουμοριστικό Tik Tok βίντεο, στο οποίο φαίνεται στα χέρια μου να κρατάω αυτά (τα χαρτονομίσματα)., τα οποία οι δημοσιογράφοι τα ονομάζουν πεντακοσάευρα.

Λοιπόν αυτό εδώ πέρα προς ενημέρωσή σας… γιατί θα πρέπει να σας μάθω εγώ να κάνετε τη δουλειά σας μάλλον. Αυτά εδώ πέρα λοιπόν δεν είναι πεντακοσάευρα. Αυτά είναι μπαλινέζικα χαρτονομίσματα. Η αξία τους σε αναλογία είναι λιγότερο από πέντε ευρώ. Κέρματα κρατάω στα χέρια μου, για να καταλάβεις, κέρματα. Ούτε πέντε ευρώ η αξία τους. Και με αυτά λοιπόν έχω φάει το hate της ζωής μου ότι έκανα επίδειξη πλούτου. Με τα τεσσεράμισι ευρώ στα χέρια μου. Αφήνω αυτό εδώ, να πάω σπίτι μου λίγο να ηρεμήσω και θα ξαναπιάσουμε το θέμα, γιατί όσο και να μη θέλω να ασχοληθώ, όταν μπλέκουν το όνομά μου με ψέματα και χυδαιότητες, νομίζω ότι δεν έχεις και επιλογή» τόνισε.

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