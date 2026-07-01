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GOSSIP - LIFESTYLE

Η Ιωάννα Τούνη στην πισίνα κάνει... αέρα με 500ευρα

τούνη
clock 19:00 | 01/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε ένα νέο βίντεο από το ταξίδι της στο Μπαλί, προκαλώντας αντιδράσεις στα social media.

Στο βίντεο, κρατάει δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ, που θεωρήθηκαν προκλητική επίδειξη πλούτου.

Η Ιωάννα Τούνη είναι μαζί με την κολλητή της, Στέλλα Πάσσαη σε μία πισίνα και εμφανίζονται να κρατούν στα χέρια τους δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ, τις οποίες χρησιμοποιούν σαν βεντάλιες.

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