Η Ιωάννα Τούνη στην πισίνα κάνει... αέρα με 500ευρα

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Η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε ένα νέο βίντεο από το ταξίδι της στο Μπαλί, προκαλώντας αντιδράσεις στα social media.

Στο βίντεο, κρατάει δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ, που θεωρήθηκαν προκλητική επίδειξη πλούτου.

Η Ιωάννα Τούνη είναι μαζί με την κολλητή της, Στέλλα Πάσσαη σε μία πισίνα και εμφανίζονται να κρατούν στα χέρια τους δεσμίδες χαρτονομισμάτων των 500 ευρώ, τις οποίες χρησιμοποιούν σαν βεντάλιες.

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