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GOSSIP - LIFESTYLE

Βασάλος: «Δε θα κάνω γάμο για να χαρεί η συμπεθέρα και η μάνα μου, παιδί θέλω να κάνω»

βασλος
clock 16:00 | 01/07/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Ο Κωνσταντίνος Βασάλος μίλησε στο κανάλι του στο youtube για τον γάμο αλλά και τη δημιουργία οικογένειας.

«Στον δικό μου γάμο οριακά θα ήταν η νύφη. Νιώθω πάρα πολύ άβολα με αυτές τις στιγμές που μπαίνει το ζευγάρι στον χώρο που γίνεται το πάρτι μετά. Δε μου αρέσει καθόλου όλη αυτή η ιεροτελεστία από τραπέζι σε τραπέζι, να πάει το ζευγάρι, να μπει μέσα, να χειροκροτήσει ο κόσμος, να αρχίσει αυτό το απαίσιο βίντεο με τις στιγμές του ζευγαριού… Δε θέλω τέτοιο γάμο, θέλω λίγο πιο διαφορετικό. Λίγοι άνθρωποι. Και γενικά δε μου αρέσει το mainstream, ότιδήποτε mainstream το σιχαίνομαι

Γενικά, δεν ψήνομαι πολύ με τον γάμο σαν γάμο. Παιδί θέλω να κάνω. Να κάνω γάμο για τα σόγια, για να χαρεί η συμπεθέρα και η μάνα μου, δεν τον κάνω» είπε ο Κωνσταντίνος Βασάλος.

Σε άλλο σημείο ανέφερε, «Λένε ότι επειδή είσαι δημόσιο πρόσωπο, πρέπει να ακούς της κριτική. Τι λες ρε; Εγώ δεν έχω από πίσω οικογένεια που με βλέπουν και στενοχωριούνται; Επειδή εγώ βγαίνω στην τηλεόραση, πρέπει να με βρίζεις και να ακούνε οι συγγενείς μου, η μάνα μου, ο πατέρας μου και να στενοχωριούνται;  Και άντε πες, εγώ έχω γερό στομάχι και τα αντέχω. Θα πρέπει να ξέρετε ότι πίσω από κάθε άνθρωπο, υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που ενδιαφέρονται, στενοχωριούνται, προσβάλλονται…».

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