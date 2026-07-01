Ρέμος για τη Μαρινέλλα: «Δεν προλάβαμε να αγκαλιαστούμε... Υπάρχουν λόγια που δεν πρόλαβα να της πω»

Ο Αντώνης Ρέμος μίλησε στη Γιώτα Τσιμπρικίδου και τον «Ρυθμό» για τη Μαρινέλλα και για το κενό που άφησε η απώλειά της.

«Η ταπεινότητα κρίνει τη μεγαλοπρέπεια ενός καλλιτέχνη. Για παράδειγμα, η Μαρινέλλα, όταν ήταν κάτω από τη σκηνή, ήταν σαν κοριτσάκι που χανόταν μέσα στην αγκαλιά μου. Την ένιωθα πραγματικά ως μάνα μου, ως δασκάλα μου, ως παιδί μου. Όλα αυτά τα έχω νιώσει για τη Μαρινέλλα», ανέφερε χαρακτηριστικά.

«Θα έβαζα κάποιους, αλλά θα προτιμούσα να είχε μία καρέκλα απέναντί μου. Τη Μαρινέλλα μου. Για να της πω όλα αυτά που δεν πρόλαβα να της πω. Η βραδιά αυτή που έφυγε έμεινε ανεκπλήρωτη… Δεν προλάβαμε να αγκαλιαστούμε για τελευταία φορά, να κοιταχτούμε και να τραγουδήσουμε ο ένας στην αγκαλιά του άλλου… Και για να της πω για τελευταία φορά ότι την αγαπώ και την αγάπησα σαν το θηλυκό που υπήρξε μέσα στη ζωή μου: σαν μάνα, σαν αδελφή, σαν αγαπημένη, σαν φίλη, σε οποιαδήποτε μορφή της…».

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