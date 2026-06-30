Αποστολία Ζώη για την μητέρα της: «Δεν μπορούσα να συλλάβω ότι δεν μπόρεσα να τη σώσω»

Η Αποστολία Ζώη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» με αφορμή το νέο της τραγούδι και αναφέρθηκε στον θάνατο των δυο γονιών της και πόσο την "στιγμάτισε".

«Εμένα μου άλλαξε όλη τη ζωή η απώλεια. Ήταν ο μεγαλύτερός μου φόβος, έχω να σου πω. Όταν με ρωτούσαν “ποιος είναι ο μεγαλύτερός σου φόβος;”, έλεγα “η απώλεια”. Δεν ξέρω, δεν μπορώ να “χάσω” κανέναν. Ήμουν δεμένη με τους γονείς μου. Είναι μερικές φορές είναι σαν να έχω πολλά προαισθήματα ως άνθρωπος. Τα τελευταία χρόνια πριν “φύγουν” οι γονείς μου -καλά για τον πατέρα μου δεν το περίμενα καθόλου- σκεφτόμουν: “Πω πω ρε συ, έχω φύγει πολύ μικρή από το σπίτι”, έφυγα 14 από το σπίτι λόγω πρωταθλητισμού», είπε χαρακτηριστικά.

«Και δεν είναι τα χρόνια που αρχίζει και μεστώνει ένα παιδικό μυαλό και μπορείς να κάνεις άλλες συζητήσεις με τους γονείς σου, εγώ είχα ήδη φύγει και έλεγα: “Πω πω, δεν έχω προλάβει να κάνω συζητήσεις μαζί τους”. Και εν τω μεταξύ οι άνθρωποι ήταν τότε ξέρω ‘γω 65. Δεν σκέφτεσαι στα 65 των γονιών σου ότι “κάτσε δεν έχω προλάβει να κάνω συζητήσεις”. Και έλεγα: “Γιατί σκέφτεσαι έτσι; Γιατί σκέφτεσαι έτσι;

Δεν, μα έχεις χρόνο, δεν μπορεί να μην έχεις χρόνο μαζί τους”. Είχα ένα προαίσθημα. Και κάθε φορά που πήγαινα στο Βόλο να τους δω, κάθε φορά ήθελα να πιάσω όλες αυτές τις συζητήσεις και ξέρεις σε παρασέρνει η καθημερινότητα και δεν γινόταν. Έφευγα από εκεί και ένιωθα τύψεις. Και να μετά που, μετά από λίγα χρόνια, έγινε αυτό. Μου άλλαξε τη ζωή όπως σου αλλάζει κάθε τι μεγάλο, σε αλλαγή μεγάλο, αλλά πάντα, μα πάντα βρίσκω το θετικό».

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