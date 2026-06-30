Μπεγνής: "Θέλω να είμαι στα πατώματα και ας πληγωθώ, θέλω να το ζήσω"

Ο Μέμος Μπεγνής βρέθηκε στην εκπομπή The 2Night Showκ και μίλησε για τη στάση που κρατά απέναντι στον έρωτα αλλά και τις σχέσεις.

«Αγαπήθηκα πάρα πολύ και αγάπησα πολύ και συνεχίζω και αγαπώ. Έχω περάσει και δύσκολα πολύ, πάρα πολύ, αλλά είμαι από αυτούς που λένε ότι εγώ τον έρωτα στο μυαλό μου τον έχω πάρα πολύ απλό. Είμαι αμοιβάδα σε αυτό το πράγμα. Δηλαδή λέω να ερωτευτώ και δεν με νοιάζει αν πληγωθώ. Οι άλλοι λένε, ξέρεις "μήπως ερωτευτώ και μήπως πληγωθώ και δεν μπορούμε να είμαστε μαζί, γιατί μπορεί σε πέντε μήνες να με αφήσεις και σε βλέπω, τα πρώτα σημάδια τώρα, σε βλέπω πώς είσαι". Δεν με ενδιαφέρει. Θέλω να είμαι στα πατώματα και ας πληγωθώ. Δεν πειράζει, θέλω να το ζήσω εγώ, να το ζήσω τώρα», είπε ο ηθοποιός.

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