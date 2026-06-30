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GOSSIP - LIFESTYLE

Θαυμαστής πρόσφερε 100 ευρώ στην Ιουλία Καλλιμάνη ενώ βρισκόταν στη σκηνή

καλ
clock 12:00 | 30/06/2026
writer icon newsroom ekriti.gr
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Viral έγινε η Ιουλία Καλλιμάνη  καθώς θαμώνας για να την ευχαριστήσει, της πρόσφερε 100 ευρώ. Η τραγουδίστρια αιφνιδιάστηκε και αρνήθηκε να δεχτεί τα χρήματα.

 «Τι είναι αυτό; Είσαι τρελός, ρε; Δεν παίρνω εγώ τέτοια πουρμπουάρ. Το έχουμε γράψει και σε βίντεο, ρε δείτε. Αυτό είναι viral», ήταν τα λόγια της τραγουδίστριας.

@konstadinos.dts @iouliakallimani_OFFICIAL #fyp #mpesfypgamw #livestage ♬ πρωτότυπος ήχος - iouliakallimani_OFFICIAL

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